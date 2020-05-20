Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус

Футболисты и тренерский штаб тульского «Арсенала» сдали тесты на коронавирус.

– У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня [20 мая] возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата, — заявил президент клуба Гурам Аджоев в интервью «ТАСС».

Напомним, РПЛ возобновится уже 21 июня. Ранее кабмин разрешил иностранным спортсменам вернуться в Россию. Как пояснил Гурам Аджоев, клуб сейчас работает над тем, чтобы в РФ приехали Бауэр и Лодыгин.