Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
О результатах рассказал президент клуба Гурам Аджоев.
Футболисты и тренерский штаб тульского «Арсенала» сдали тесты на коронавирус.
– У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня [20 мая] возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата, — заявил президент клуба Гурам Аджоев в интервью «ТАСС».
Напомним, РПЛ возобновится уже 21 июня. Ранее кабмин разрешил иностранным спортсменам вернуться в Россию. Как пояснил Гурам Аджоев, клуб сейчас работает над тем, чтобы в РФ приехали Бауэр и Лодыгин.
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