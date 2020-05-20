новости
новости
Регистрация
Что нашли водолазы в пруду Центрального парка Тулы?
Фото: ГУ ТО «Тульские парки».

Что нашли водолазы в пруду Центрального парка Тулы?

Специалисты МЧС обследовали дно водоема перед открытием купального сезона. Правда, когда он будет и будет ли вообще, пока неизвестно.

Водолазная группа ГУ МЧС России по Тульской области обследовала дно среднего пруда в Центральном парке Тулы. Это обязательная процедура  в преддверии летнего сезона.

Водолазы проверили участок более 2000 кв. метров. На дне специалисты обнаружили толстые ветви деревьев, пластиковые бутылки, ласты и пр.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», проверка дна пруда Центрального парка серьезных и потенциально опасных для жизни и здоровья находок не выявила.

Спасатели подчеркивают, что с каждым годом отдыхающие ведут себя более культурно на воде. Мусор, который образуется во время отдыха, гораздо реже оставляют на пляже и не бросают в воду.

Галерея
Водолазы обследовали дно среднего пруда в Центральном парке, Фото: 1
Водолазы обследовали дно среднего пруда в Центральном парке, Фото: 2
Водолазы обследовали дно среднего пруда в Центральном парке, Фото: 3
Водолазы обследовали дно среднего пруда в Центральном парке, Фото: 4
Водолазы обследовали дно среднего пруда в Центральном парке, Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
обследование прудадно прудаСредний прудводолазыкупальный сезон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мнения: туляки соскучились по набережной, спортклубам, кафе и друг другу
Мнения: туляки соскучились по набережной, спортклубам, кафе и друг другу
Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.