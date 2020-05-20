Что нашли водолазы в пруду Центрального парка Тулы?

Фото: ГУ ТО «Тульские парки».

Специалисты МЧС обследовали дно водоема перед открытием купального сезона. Правда, когда он будет и будет ли вообще, пока неизвестно.

Водолазная группа ГУ МЧС России по Тульской области обследовала дно среднего пруда в Центральном парке Тулы. Это обязательная процедура в преддверии летнего сезона.

Водолазы проверили участок более 2000 кв. метров. На дне специалисты обнаружили толстые ветви деревьев, пластиковые бутылки, ласты и пр.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», проверка дна пруда Центрального парка серьезных и потенциально опасных для жизни и здоровья находок не выявила.

Спасатели подчеркивают, что с каждым годом отдыхающие ведут себя более культурно на воде. Мусор, который образуется во время отдыха, гораздо реже оставляют на пляже и не бросают в воду.