На Восточном обводе будет «чистое небо»: фонари без проводов и светильники с диммерами

Фото из архива Myslo.

Вторую очередь Восточного обвода позиционируют как объект, полностью отвечающий требованиям времени: новый мост, широкая дорога, современный надземный переход. А еще, как выяснилось, над обводом будет чистое небо — в смысле, совсем без проводов.

Как рассказали представители подрядной организации, у них в планах — замена существующих электроопор на современные оцинкованные.

Директор ГУ ТО «Тулаупрадор» Евгений Ташлыков:

Евгений Ташлыков –Существующие электроопоры уже смотрятся не такими современными. Мы установим вдоль проезжей части новые оцинкованные электроопоры, а провода «спрячем» под землю. Установим светильники с функциями удаленного контроля и диммирования: яркость освещения будет автоматически уменьшаться в те ночные часы, когда движение по дороге минимально. Это и красиво, и экономично.

Напомним, в Туле в самом разгаре работы по строительству моста через Упу и путепровода через ж/д пути (вторая очередь Восточного обвода). Смотрите репортаж Myslo по ссылке.