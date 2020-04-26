Сын Гурама Аджоева стал президентом ФК «Тверь»

Фото пресс-службы правительства Тверской области.

Как сообщает издание Tverisport, старший сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева Мамука назначен на должность руководителя ФК «Тверь». Отметим, что региональное правительство в начале апреля подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба. Ранее сообщалось, что Гурам Аджоев поможет развивать футбол в Тверской области.

- Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Тверь» была зарегистрирована 9 апреля 2020 года. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц единственным учредителем АНО «ФК «Тверь» является министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. Президентом футбольного клуба, название которого выбирали голосованием в интернете, стал Мамука Гурамович Аджоев, — сообщает Tverisport.

Кстати, во время работы Гурама Захаровича в московском «Динамо» старший сын был его помощником в структуре клуба. Напомним, что младший — Гурам — является футболистом тульского «Арсенала».

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Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4025423-syn-prezidenta-tulskogo-arsenala-adzhoeva-stal-rukovoditelem-tveri.html?utm_source=copypaste