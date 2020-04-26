Сын Гурама Аджоева стал президентом ФК «Тверь»
Об этом пишут местные СМИ.
Как сообщает издание Tverisport, старший сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева Мамука назначен на должность руководителя ФК «Тверь». Отметим, что региональное правительство в начале апреля подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба. Ранее сообщалось, что Гурам Аджоев поможет развивать футбол в Тверской области.
- Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Тверь» была зарегистрирована 9 апреля 2020 года. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц единственным учредителем АНО «ФК «Тверь» является министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. Президентом футбольного клуба, название которого выбирали голосованием в интернете, стал Мамука Гурамович Аджоев, — сообщает Tverisport.
Кстати, во время работы Гурама Захаровича в московском «Динамо» старший сын был его помощником в структуре клуба. Напомним, что младший — Гурам — является футболистом тульского «Арсенала».
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Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4025423-syn-prezidenta-tulskogo-arsenala-adzhoeva-stal-rukovoditelem-tveri.html?utm_source=copypaste