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Какие улицы Тулы останутся без света 27 апреля

Какие улицы Тулы останутся без света 27 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 12.00 до 19.00 отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 3, 5, 7,
  • ул. Галкина, 2-а, 1-е,
  • ул. Луначарского, 5,
  • ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 16-а, 11-а,
  • ул. Будённого, 59-79 (нечётн.), 74-84 (чётн.),
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Демьянова, 6,
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
  • пер. Перекопский, 81,
  • ул. М. Смирнова, 92,
  • ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • Пролетарская Набережная, 5-16,
  • п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 6, 8, 8-а, 10, 11, 13,
  • ул. Маяковского,1, 2, 3, 4, 6, 8,
  • ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 2, 8, 10, 12, 16, 18, 19-а, 19, 20, 21,
  • ул. Калинина, 13/1, 13/2, 9-а, 3-9 (нечётн.),
  • ул. Менделеева, 2,
  • пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Полевая, 12,
  • ул. Л. Толстого, 1-12,
  • Симферопольское шоссе, 11,
  • п. Рудаково: ул. Трудовая, 44.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:17 0
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