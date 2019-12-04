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Гурам Аджоев поможет развивать футбол в Тверской области
Фото пресс-службы правительства Тверской области.

Гурам Аджоев поможет развивать футбол в Тверской области

Особое внимание уделят детскому футболу.

Губернатор Тверской области и президент тульского ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев обсудили развитие футбола в регионе.

- Готовы активно сотрудничать с вами. У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд — это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление. Еще одна важная для нас задача — создание современной инфраструктуры для развития футбола на самом высоком уровне, — приводит слова Игоря Рудени пресс-служба правительства Тверской области.

Особое внимание было уделено детскому футболу. В частности, речь шла о создании в Тверской области футбольной академии, в которой могли бы заниматься ребята из Твери и других городов Верхневолжья.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:20 0
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