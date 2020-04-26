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27 апреля в Туле в Городском переулке организуют реверсивное движение
Фото из архива Myslo.

27 апреля в Туле в Городском переулке организуют реверсивное движение

Запланированные на 26 апреля работы были перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 27 апреля в Городском переулке на участке от ул. Рязанской до Н. Руднева будет организовано реверсивное движение.

Ограничения связаны с работами по укладке асфальтобетонной смеси и будут действовать с 9.00 до 21.00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:20 0
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