Фото из архива Myslo.
27 апреля в Туле в Городском переулке организуют реверсивное движение
Запланированные на 26 апреля работы были перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 27 апреля в Городском переулке на участке от ул. Рязанской до Н. Руднева будет организовано реверсивное движение.
Ограничения связаны с работами по укладке асфальтобетонной смеси и будут действовать с 9.00 до 21.00.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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