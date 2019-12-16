Поддержите БК «Арсенал» в матче Евразийской лиги!

В Тулу возвращается международный баскетбол. 18 декабря тульский «Арсенал» проведет третий домашний матч в рамках Евразийской лиги. Нашими соперниками станут хорошо знакомые оружейникам «Барсы Атырау» из Казахстана.



Матч состоится в 19.00 в УСК «Новое поколение». Вход свободный. Приходите поддержать команду в этот непростой период!

Напомним, вокруг «Арсенала» сейчас сложилась крайне неприятная ситуация. После неоднозначного матча оружейников со ставропольским «Динамо» тульскую команду сняли с чемпионата России.

РФБ обвинил клубы в неспортивной игре и вынес им наказания. Из-за того, что у туляков уже второе подобное предупреждение, к ним последовали более жесткие санкции. Подробнее здесь.

Клуб собирается оспаривать это решение, а болельщики «Арсенала» выступили в защиту команды и обратились в Федерацию с просьбой пересмотреть такой суровый вердикт.

На фоне этого скандала у президента БК «Арсенал» ухудшилось здоровье, и он написал заявление об отставке.

Тем временем болельщики запустили в соцсетях флешмоб #намнуженБКАрсенал.