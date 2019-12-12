Болельщики БК «Арсенал» просят пересмотреть решение о снятии команды с Чемпионата России

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Болельщики БК «Арсенал» просят Российскую федерацию баскетбола пересмотреть решение о снятии клуба с Чемпионата России после неоднозначного матча со ставропольским «Динамо». Напомним, туляки одержали победу со счётом 82:78, однако РФБ заподозрила игроков в неспортивном поведении. Клуб назвал произошедшее «полнейшим шоком».

Официальное обращение к руководителю федерации баскетбола Андрею Кириленко опубликовано в сообществе клуба «ВКонтакте». Болельщики считают, что решение исполкома РФБ поставило под угрозу дальнейшее участие БК «Арсенал» в Евразийской баскетбольной лиге, где он является единственной клубной командой России:

«Мы, жители г. Тула и Тульской области, болельщики баскетбольного клуба «Арсенал», просим Российскую федерацию баскетбола пересмотреть решение, вынесенное исполкомом, с более детальным разбором инцидента, ставшего причиной этой шокирующей ситуации! Уверены, что уважаемый нами исполком РФБ найдёт решения, которые позволят сохранить главное для российского спорта и РФБ – развитие и пропаганду отечественного спорта. Мы и вся баскетбольная Россия вас в этом поддержит!»