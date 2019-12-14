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Президент БК «Арсенал» покинул свой пост
Фото Дмитрия Дзюбина.

Президент БК «Арсенал» покинул свой пост

На фоне разразившегося вокруг клуба скандала у Виктора Ускова ухудшилось здоровье.

Президент тульского БК «Арсенал» Виктор Усков покинул свой пост. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе клуба. Уход с должности связан с проблемами Виктора Николаевича со здоровьем.

Напомним, что на днях баскетбольный «Арсенал» оказался в эпицентре скандала. Команду сняли с чемпионата России после неоднозначного матча оружейников со ставропольским «Динамо». РФБ обвинил клубы в неспортивной игре и вынес им наказания. Из-за того, что у туляков уже второе подобное предупреждение, к ним последовали более жесткие санкции. Подробнее здесь.

Клуб собирается оспаривать это решение, а болельщики «Арсенала» выступили в защиту команды и обратились в Федерацию с просьбой пересмотреть такой суровый вердикт.

 

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