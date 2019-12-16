В центре Тулы жилой дом разваливается на две части

Жители опасаются, что в любой момент стены могут рухнуть.

«Посмотрите, что у нас делается!» — такими словами корреспондентов Myslo встретила Марина Журавлева, жительница дома №6 по Денисовскому переулку (второй адрес ул. Союзная, 5, лит. В). Марина Витальевна попросила нас рассказать о проблеме, которая уже несколько лет остро стоит перед жильцами.

...Двухэтажный дом 1917 года постройки расположен в самом центре Тулы. Семья Журавлевых проживает в нем больше 40 лет. С годами здание постепенно разрушалось и от того, как выглядит дом сейчас, становится жутковато.

- Одна часть дома постепенно уходит вниз. Посмотрите — у нас уже окна на разном уровне… От стен отваливаются куски. Мы как могли, сами заделали дыры, но из щелей все равно дует, — говорит тулячка.

Больше всего жильцов волнует другая проблема — от дома отделяется пристройка.

Трещина между основным зданием и пристройкой появилась давно и с каждым годом растет. Сейчас она около 40 см.

- Не дай бог всё это рухнет! Как-то хочется еще пожить, а не быть погребенными под грудой кирпичей… — говорит Марина Витальевна.

Внутри дом выглядит соответственно: в квартире Журавлевых проседают полы и потолок. А недавно в углу кухни рухнула часть стены. Семья самостоятельно заделала дыру и на скорую руку залепила обоями.

К слову, в 2018 году этот дом признали аварийным. Жильцов должны расселить до 31 декабря 2023 года.

- Понятно, что дом подлежит сносу. Но до того, как нас переселят, еще столько лет! Мы обратились в администрацию Тулы с просьбой принять хотя бы временные меры, чтобы не допустить трагедии, — возмущается жительница дома.

На обращение Марины Витальевна пришел ответ от администрации по Центральному территориальному округу, в котором сообщается, что

«в адрес ООО УК „Восход“ от 18.11.2019 года направлено письмо о принятии мер охранного порядка в отношении пристройки к дому для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации».

Myslo также обратился в указанную управляющую компанию за комментарием. Мы следим за развитием событий.