Какие изменения для тульского бизнеса вступят в силу в 2020 году

госзакупки

По договорам в рамках госзакупок предприниматели будут получать деньги в течение 15 рабочих дней (а не 30 календарных, как сейчас). Новые правила заработают с 1 января 2020 года и распространятся на закупки, начатые после этой даты.

подакцизные товары

С нового года в перечень подакцизных товаров добавлены любые электронные устройства доставки никотина (электронные сигареты, вейпы), и устройства для нагревания табака (пока к подакцизным товарам относятся только одноразовые устройства). Также к акцизным товарам отнесено пиво крепостью до 0,5 градусов.

налоги

Вступят в силу изменения регионального законодательства в части налогообложения.

В частности, расширен перечень видов деятельности, в которых для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении ими упрощенной системы налогообложения устанавливается нулевая налоговая ставка.

В 2020 году помимо индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной, научной областях, а также в сфере бытовых услуг этой льготой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, ИП, содержащие мини-отели.

С 1 января 2020 года будут применяться специальные налоговые режимы при реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

При розничной торговле некоторыми товарами, подлежащими обязательной маркировке, больше нельзя будет использовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН). Это касается тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют подлежащие обязательной маркировке обувь, лекарственные средства и меховые изделия. Им с 1 января 2020 года нужно будет переходить на общую или упрощенную систему налогообложения, для обуви норма вступит в силу с 1 марта.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям необходимо успеть уведомить налоговую службу о переходе с ЕНВД и патента на упрощенную систему налогообложения в срок до 31 декабря 2019 года.

Изменено законодательство по патентной системе налогообложения. В частности, с 1 января 2020 года при получении патента на срок менее календарного года налог рассчитывается исходя из количества дней осуществления деятельности (сейчас он рассчитывается от количества месяцев).

маркировка

С 1 июня 2020 года вводится обязательная маркировка молочной продукции. Ввод ее в оборот без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота продукции, не маркированной средствами идентификации, допускается до 1 декабря 2020 года. Маркировка лекарств должна стать обязательной с 1 января 2020 года.

Вместе с тем на рассмотрении находится проект закона, в соответствии с которым лекарства для лечения высокозатратных нозологий, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 года, могут находиться в обороте без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

Оборот товаров без маркировки прекращается в 2020 году: для обуви — с 1 марта, для сигарет и папирос — с 1 июля.

где узнать подробности?

Более подробно узнать об изменениях можно в комитете Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку по тел.: 24−52−29 (доб. 45−13).

Информация, связанная с введением обязательной маркировки товаров размещена на официальном сайте единой системы цифровой маркировки товаров «Честный знак»: https://честныйзнак.рф

Новое в налогообложении сайт Федеральной налоговой службы: https://www.nalog.ru/rn71/news/

Справочная информация для предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы: https://www.nalog.ru/rn71/about_fts/el_usl/