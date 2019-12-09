Баскетбольный «Арсенал» исключили из числа участников Чемпионата России
Такое решение было вынесено на внеочередном заседании исполкома Российской Федерации Баскетбола.
Баскетболисты тульского «Арсенала» накануне сыграли со ставропольским «Динамо». Встреча закончилась со счётом 82:78 в пользу туляков. Однако у представители РФБ посчитали, что спортсмены обеих команд специально «фолили» в последние минуты игры, совершая неточные броски.
Подробно изучив видеозапись матч и заключение Просмотровой комиссии, исполком РФБ счел действия «Арсенала» и «Динамо» в концовке встречи неспортивными. Счёт матча будет аннулирован, а обеим командам – засчитано техническое поражение.
Учитывая предупреждение за аналогичное нарушение, вынесенное в сезоне 2017/18, БК «Арсенал» исключён из состава участников Чемпионата России по баскетболу, трое его игроков – Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский, дисквалифицированы до конца сезона, остальным членам команды вынесены предупреждения.
Попали под санкции и тренеры – главный наставник «Арсенала» Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года, наставник ставропольского «Динамо» Александр Соснин – до конца сезона-2019/20. Кроме того, динамовцам вынесено предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы.
В официальной группе БК «Арсенал» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован комментарий главного тренера Виктора Ускова относительно прошедшей игры.
Итоговое решение РФБ представители «Арсенала» пока не прокомментировали. Напомним, следующим соперником тульских баскетболистов должен был стать тобольский «Нефтехимик».