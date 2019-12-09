Баскетбольный «Арсенал» исключили из числа участников Чемпионата России

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Такое решение было вынесено на внеочередном заседании исполкома Российской Федерации Баскетбола.

Баскетболисты тульского «Арсенала» накануне сыграли со ставропольским «Динамо». Встреча закончилась со счётом 82:78 в пользу туляков. Однако у представители РФБ посчитали, что спортсмены обеих команд специально «фолили» в последние минуты игры, совершая неточные броски.

Подробно изучив видеозапись матч и заключение Просмотровой комиссии, исполком РФБ счел действия «Арсенала» и «Динамо» в концовке встречи неспортивными. Счёт матча будет аннулирован, а обеим командам – засчитано техническое поражение.

Учитывая предупреждение за аналогичное нарушение, вынесенное в сезоне 2017/18, БК «Арсенал» исключён из состава участников Чемпионата России по баскетболу, трое его игроков – Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский, дисквалифицированы до конца сезона, остальным членам команды вынесены предупреждения.

Попали под санкции и тренеры – главный наставник «Арсенала» Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года, наставник ставропольского «Динамо» Александр Соснин – до конца сезона-2019/20. Кроме того, динамовцам вынесено предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы.

В официальной группе БК «Арсенал» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован комментарий главного тренера Виктора Ускова относительно прошедшей игры.

Итоговое решение РФБ представители «Арсенала» пока не прокомментировали. Напомним, следующим соперником тульских баскетболистов должен был стать тобольский «Нефтехимик».