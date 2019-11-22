новости
новости
Регистрация
В Пролетарском округе Тулы поймали похитителей аккумулятора
Изображение jpj2000nl с сайта Pixabay.

В Пролетарском округе Тулы поймали похитителей аккумулятора

В полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудники ППС задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже аккумулятора. Предполагается, что похитители реализовали свой преступный замысел рано утром, заметив припаркованную во дворе одного из домов «четверку». Воришки рассчитывали продать украденное, но на них обратили внимание полицейские ППС.
 
«28-летний неработающий ранее судимый туляк и его 25-летний неработающий подельник были доставлены для разбирательства в городское Управление МВД. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража»», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:40 0
Другие статьи по темам
Событие
кражакража аккумуляторакриминал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции
Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.