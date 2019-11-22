В Пролетарском округе Тулы поймали похитителей аккумулятора

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В Туле сотрудники ППС задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже аккумулятора. Предполагается, что похитители реализовали свой преступный замысел рано утром, заметив припаркованную во дворе одного из домов «четверку». Воришки рассчитывали продать украденное, но на них обратили внимание полицейские ППС.

«28-летний неработающий ранее судимый туляк и его 25-летний неработающий подельник были доставлены для разбирательства в городское Управление МВД. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража»», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.