«Арсенал»: первая победа после лета и третий нокаут «Спартаку»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Говорят, снаряд два раза в одну воронку не попадает. У «Спартака» можно случайно выиграть один раз, ну два. Но три раза подряд – это уже система.

При этом победа над «Спартаком» стала первым выигрышем тульской команды этой осени. Полоса невезения, надеемся, уходит в прошлое.

Футбол в целом справедлив. Если где-то были потеряны свои очки – предположим, в той же домашней игре с «Сочи», судьба все вернет, если этого заслуживаешь. Может, «Арсенал» в игре со «Спартаком» и не выглядел однозначно сильнее, но и слабее точно не был. Да, одна команда больше атаковала, другая в основном защищалась.

Ну и что?

Разве это не напомнило недавний кубковый матч в Екатеринбурге, в котором «Урал» стал триумфатором, а футболисты из Тулы, по праву, антигероями. Но если мы принимаем эту логику, значит, должны принять и тот факт, что в конкретной игре со «Спартаком» «Арсенал» победил заслуженно. Насколько заслуженно недавно проиграл в Кубке. И вообще после первого круга идет шестым – выше, чем хваленый «Спартак». Выше, чем зажиточное «Динамо», неприступный для нас «Урал», ну и так далее. Конечно, многое еще может измениться, но пока – так. И даже довод, что впереди у Тулы игры с топами, уже не работает. Первый круг обнулил все. Играть с лучшими командами России, пусть и не в таком напряженном графике, предстоит и всем остальным нашим конкурентам.

Сколько опасных моментов создал «Спартак», имея неоспоримое преимущество, за девяносто минут матча с «Арсеналом»? Один? Два?

Наверное, два. Особенно, конечно, помнится, удар с близкого расстояния, который успел парировать Егор Шамов. Неприятны были и рейды к воротам своей бывшей команды друга нашего Резиуана Мирзова. Но кроме бесконечного давления особо ничего и не запомнилось.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» порассуждал на тему, что если соперник уходит в глубокую оборону, значит уважает «Спартак». Ну конечно, мы уже второй год его уважаем. В прошлом чемпионате обыграли дважды, сейчас еще раз, причем с разными главными тренерами красно-белых. Будем уважать и дальше.

Может, дело не в автобус-лиге, как ее теперь называют в некоторых изданиях, а в том, что к любой команде в ней надо относиться серьезно? Времена, когда кто-то проигрывал или выигрывал еще до выхода на поле, а у соперника тряслись коленки перед тем, как ступить в огромную чашу стадиона «Лужники», давно в прошлом. Играть надо здесь и сейчас.

У «Арсенала»-то дела в последнее время были настолько плохи, что легко было поплыть, оказавшись под очередным давлением – «Спартак», болельщики, чудо-стадион, обидное поражение в Кубке.

Но команда Черевченко показала, что умеет держать удар. Особенно в моменты, когда многое

поставлено на карту.

Ясно ведь, что в случае поражения кардинальные выводы в ближайшее время напрашивались. Об этом говорит хотя бы и тот факт, что обычно спокойно наблюдающий за игрой со скамейки Игорь Черевченко почти весь матч провел на ногах. Конечно, переживал. А почему должно быть иначе?

Да, «Арсеналу» немного повезло с тем, что удалось поймать соперника на оплошности в защите в самом начале матча. Но эта шестнадцатая минута вполне могла и стать роковой. Имея час с лишним для того, чтобы отыграться, команда с такими амбициями, как «Спартак», должна находить аргументы, чтобы сломить сопротивление соперника. Немного подфартило и с тем, что судья перед самым перерывом не оставил гостей в меньшинстве. Формально-то повод для красной карточки Луценко был. Да, в телевизионном повторе видно, что игрок Тулы всячески убирал ногу, чтобы уйти от прямого столкновения. Однако и факта одного залихватского этого подката для удаления вполне хватало. Но Сухой в такой бешеной динамике не углядел повода для красной карточки, за что ему большое спасибо. В равных составах у «Арсенала» было даже больше поводов забить второй мяч, чем у «Спартака» отыграться. Но чем ближе к финальному свистку, тем все неохотнее игроки Тулы убегали в контратаки, да и силы заканчивались.

После матча Тедеско активно расспрашивали о самых разных его футболистах – Ларссоне, Тиле, Ананидзе. А вот фамилии игроков «Арсенала» не муссировались вовсе. Между тем очень хороший матч провел Денисов, самоотверженно бились Беляев с Григалавой, да, собственно, все футболисты победившей команды.

Но, конечно, особых комплиментов заслуживает Шамов. И даже не потому, что парировал сумасшедший удар Айртона в начале второго тайма.

В конце концов, в данном случае он исполнил главную вратарскую заповедь – отбивай все, что летит в тебя, а в угол пусть попадут.

Но при всем при этом он еще был и хозяином в своей штрафной площади – смело шел на перехваты, практически не дал сопернику никаких шансов в верховой борьбе, что во многом и предопределило исход матча. «Спартак» же в конце концов сбился на бесконечные навесы в штрафную соперника, в которой у него почти не оказалось шансов.

Что же касается гола, то Черевченко после игры сказал, что они тщательно изучили все слабые места «Спартака» в последних матчах и попытались ими воспользоваться. Многое сделал Лесовой, который смело пошел в обводку на нескольких защитников, а потом покатил поперечную передачу во фланг на Комбарова. Оборона «Спартака» в этот момент уже упустила Луценко, и Кирилл вложил ему мяч точно под кладущий удар головой. Если примерно так все и разрабатывалось, то, безусловно, браво «Арсеналу». А если не так, то все равно браво – выглядела комбинация мастерски. Если бы такой гол забили игроки «Спартака» или ЦСКА, он точно бы вошел в число самых красивых в туре.

Единственное, что все равно оставило негативное впечатление – оскорбительный по отношению к болельщикам клип со слоганом «Ну и что?». Интересно, в клубе действительно считают, что наши эмоции, переживания, разочарования от результатов команды – это ну и что? То есть по барабану?

Хитрый одноглазый Кутузов выиграл Бородино, но временно сдал Москву Наполеону. При этом не стал просить москвичей, которые вот-вот увидят захватчиков-французов, посылать Александру I смски со слоганом «Ну и что»?» Он взял на себя ответственность и сказал: «С потерей Москвы не потеряна Россия». Вот и в данном случае, наверное, уместно было услышать схожие слова от первых лиц клуба, а не прикрываться теми, кого попросили сказать заученную фразу на камеру.

Спартаковские болельщики сейчас костерят своих за то, что третий раз подряд они проигрывают какому-то «Арсеналу». Но и у нас же остаются вопросы к своей команде. Например, как так «Арсенал» в который раз подряд не может обыграть какой-то «Урал», который дежурно бьется против нас в меньшинстве. Как так получилось, что пополнение «Арсенала» за последний год приходило в основном на скамейку запасных. И почему после обидного поражения в Екатеринбурге и двух месяцев без побед ни у кого из руководства клуба не хватило смелости выступить публично и объяснить, что происходит. Как минимум – выразить твердую поддержку главному тренеру, заверить, что в ближайшее время никаких перемен в команде не будет. Ведь если после фиаско в Кубке Черевченко остался у руля, значит, ему по-прежнему доверяют. Простые эти слова: «Верим», «Жизнь продолжается» были бы куда уместнее, чем дурацкое «Ну и что?». Тем более, мы и правда верим, что черную полосу пережили, и в ближайшее время увидим тот «Арсенал», который еще недавно наводил шороху в матчах со всеми российскими грандами.

«Спартак» - «Арсенал» – 0:1 (0:1)

4 ноября. Москва. «Открытие Арена», 19310 зрителей. Судьи Алексей Сухой (Люберцы), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

Гол: Луценко (16, 0:1).

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров, 45+2), Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе (Гулиев, 84), Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль (Понсе, 72), Ларссон.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров (Хагуш, 68), Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич (Горбатенко, 79), Костадинов, Луценко (Э.Кангва, 85).

Предупреждения: Луценко (30), Денисов (60), Умяров (86).

Удары (в створ): 9 (3) - 6 (3). Угловые: 8 - 1. Голевые моменты: 3 - 1.