В Туле пьяный сотрудник службы приставов напал на водителя такси

Фото предоставлены пострадавшим.

2 ноября в Пролетарском округе Тулы пассажир совершил нападение на водителя такси. В то утро пострадавший забрал от дома на ул. Болдина двух пьяных мужчин, которых в салоне разморило, отчего они почти сразу вырубились. Первого пассажира таксист доставил до указанной в заказе точки без приключений — мужчина проснулся, расплатился за поездку, попрощался со своим приятелем и направился домой.

«Второй снова уснул, но через некоторое время спросил, где мы находимся. Я ответил, что уже через три минуты мы будем возле его дома. В ответ он оскорбил меня матерным выражением, эквивалентным слову «дурак». Я ничего не ответил, после чего он повторил оскорбление», — рассказывает водитель корреспонденту Myslo.

К этому времени таксист уже въехал во двор дома клиента на ул. Металлургов, остановился и, не желая провоцировать конфликт с явно нетрезвым человеком, попросил его покинуть салон. После этого пассажир произнес: «Деньги!»

«Я ответил ему, что его приятель расплатился и ничего доплачивать не нужно. Тут он схватил меня за капюшон и потребовал: «Давай деньги!» Я поворачиваю к нему голову, и тут мне в лицо попадает струя из газового баллончика!» — говорит водитель такси.

Когда пострадавший пришел в себя и смог снова видеть окружающую обстановку, пассажир уже ушел. Открыв все двери машины для проветривания салона, водитель увидел на коврике перед задним сиденьем служебное удостоверение действующего сотрудника УФССП. С фотографии в документе на него смотрел именно тот человек, который совершил нападение.

Водитель обратился в больницу из-за повреждения глаз и затем написал в полицию заявление на своего обидчика. По словам таксиста, помимо морального и физического вреда ему был причинен определенный финансовый убыток — достаточно продолжительное время в машине было невозможно находиться из-за рези в глазах и першения в горле.

В пресс-службе УФССП России по Тульской области корреспонденту Myslo сообщили, что обронивший в салоне такси свое удостоверение сотрудник уволен с 5 ноября 2019 года.