Фото предоставлены пострадавшим.
В Туле пьяный сотрудник службы приставов напал на водителя такси
Подозреваемый выронил в салоне автомобиля свое служебное удостоверение.
2 ноября в Пролетарском округе Тулы пассажир совершил нападение на водителя такси. В то утро пострадавший забрал от дома на ул. Болдина двух пьяных мужчин, которых в салоне разморило, отчего они почти сразу вырубились. Первого пассажира таксист доставил до указанной в заказе точки без приключений — мужчина проснулся, расплатился за поездку, попрощался со своим приятелем и направился домой.
«Второй снова уснул, но через некоторое время спросил, где мы находимся. Я ответил, что уже через три минуты мы будем возле его дома. В ответ он оскорбил меня матерным выражением, эквивалентным слову «дурак». Я ничего не ответил, после чего он повторил оскорбление», — рассказывает водитель корреспонденту Myslo.
К этому времени таксист уже въехал во двор дома клиента на ул. Металлургов, остановился и, не желая провоцировать конфликт с явно нетрезвым человеком, попросил его покинуть салон. После этого пассажир произнес: «Деньги!»
«Я ответил ему, что его приятель расплатился и ничего доплачивать не нужно. Тут он схватил меня за капюшон и потребовал: «Давай деньги!» Я поворачиваю к нему голову, и тут мне в лицо попадает струя из газового баллончика!» — говорит водитель такси.
Когда пострадавший пришел в себя и смог снова видеть окружающую обстановку, пассажир уже ушел. Открыв все двери машины для проветривания салона, водитель увидел на коврике перед задним сиденьем служебное удостоверение действующего сотрудника УФССП. С фотографии в документе на него смотрел именно тот человек, который совершил нападение.
Водитель обратился в больницу из-за повреждения глаз и затем написал в полицию заявление на своего обидчика. По словам таксиста, помимо морального и физического вреда ему был причинен определенный финансовый убыток — достаточно продолжительное время в машине было невозможно находиться из-за рези в глазах и першения в горле.
В пресс-службе УФССП России по Тульской области корреспонденту Myslo сообщили, что обронивший в салоне такси свое удостоверение сотрудник уволен с 5 ноября 2019 года.
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