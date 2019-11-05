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В Тульской области ревнивец напоил гостью ворованной водкой и напал с ножом

В Тульской области ревнивец напоил гостью ворованной водкой и напал с ножом

Злодей получил 5,5 лет колонии строгого режима.

Суд вынес приговор ранее судимому 31-летнему жителю Одоевского района, который обвинялся в грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено в июне 2019 года. В гости к мужчине пришла его бывшая сожительница и они какое-то время вместе употребляли спиртное. Когда выпивка закончилась, обвинямый пошел в ближайший магазин, в котором украл три бутылки водки и принес их домой.
 
«В ходе распития произошла ссора на почве ревности и мужчина кухонным ножом нанес женщине четыре удара, причинив тяжкие телесные повреждения. С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах РФ о возмещении затраченных на лечение потерпевшей средств — 207 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:57 0
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напал с ножомкриминалсудприговор суда
Место
Тульская областьОдоевский район

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