В Тульской области ревнивец напоил гостью ворованной водкой и напал с ножом

Суд вынес приговор ранее судимому 31-летнему жителю Одоевского района, который обвинялся в грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в июне 2019 года. В гости к мужчине пришла его бывшая сожительница и они какое-то время вместе употребляли спиртное. Когда выпивка закончилась, обвинямый пошел в ближайший магазин, в котором украл три бутылки водки и принес их домой.

«В ходе распития произошла ссора на почве ревности и мужчина кухонным ножом нанес женщине четыре удара, причинив тяжкие телесные повреждения. С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах РФ о возмещении затраченных на лечение потерпевшей средств — 207 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.