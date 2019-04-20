«Арсенал»: первая победа в Уфе

фото пресс-службы ФК "Арсенал".

Команда из Уфы – один из самых неудобных соперников для «Арсенала». А уж именно в этом городе туляки еще не побеждали ни разу.

Так что прервались сразу две серии – «Арсенал» впервые в 2019 году пропустил в свои ворота и впервые победил в «Уфе».

«Уфа» – «Арсенал» – 1:2 (1:2).

Голы: Бакаев (3) – 0:1, Горбатенко (24) – 0:2, Игбун (38) – 1:2.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов (Ткачёв, 87), Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 90), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждены: Йокич, Пауревич, Неделчару, Сысуев – Григалава, Берхамов.

Судья – Владимир Москалёв (Воронеж).

20 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Самое восхитительное после игры в Уфе – это, конечно, послематчевые истерики хозяев. Вершиной которых, конечно, звучит первый же вопрос на пресс-конференции кого-то из местных патриотов-журналистов к Игорю Черевченко: вам не стыдно за игру своей команды? Если кто не сразу понял, продублируем: вам не стыдно за игру своей команды?!!! Что-то видно товарищу такое померещилось, за что теперь «Арсенал» еще должен поклоны бить, расшаркиваясь.

В тон этому вполне себе были мнение главного тренера хозяев Вадима Евсеева о том, что мяч просто не шел в ворота «Арсенала», ну и, конечно, фраза генерального директора «Уфы»: то, что творил в этом матче на поле Москалев, в смысле главный судья, не поддается описанию. По такому же субъективному, как у гендиректора, мнению, подобные тезисы не рождаются сами собой – это плод тех разговоров, которые ведутся в течение матча и в первые минуты после него. Да еще на фоне того, что мяч, оказывается, просто не шел в ворота «Арсенала». Все бы ничего, но мяч шел-шел, да не дошел. И получается, что «Арсеналу» просто повезло, а победа досталась какими-то грязными махинациями. Вся в белом же осталась команда, занимающая пока 14 место в турнирной таблице.

Безусловно, если вспомнить суперпенальти, который нам поставили в Уфе в кирьяковские времена, судейство Москалева было просто безобразным.

И все же – такое впечатление, что мы все какой-то разный футбол смотрели. В том футболе, который видели в Уфе, не было толчка руками от Игбуна в спину Григалаве перед тем, как забить гол. Безусловно, это не отрицает разговоров о том, что мяч в ворота тульской команды прилетел не без помощи ошибки защиты, но толчок-то был! Причем, толчок вполне себе осознанный – в тот момент, когда передача только зарождалась, и Москалев, по-видимому, вместе со своим помощником просто момент проморгал. Игбун оттолкнул, дезориентировав слега оппонента, и тут же отскочил в сторону и подставил голову под мяч.

В этом футболе не было действительно эмоциональной атаки хозяев, завершившейся ударом, который грудью, как на амбразуру, прикрыл Нигматуллин. Атака эта, правда, случилась всего лишь на четвертой из трех добавленных Москалевым минут. Он все не свистел и не свистел, чего-то ждал.

В этом матче не было желтых карточек в ту и другую сторону, справедливость которых по ходу матча вроде бы даже не оспаривалась. Или, может, у хозяев поля были основания полагать, что главный судья матча должен был к ним благоволить еще больше?

И вот так уж, положа руку на сердце, в каких моментах мяч уж так не захотел лететь в ворота «Арсенала»? Ну прям деваться ему некуда, а он не залетел? В начале второго тайма, когда Нигматуллин успел развернуться и накрыть его уже у ленточки ворот? Ну ладно. И то в этом эпизоде есть вопросы к «безобразно» судившему Москалеву – игрок хозяев летел на нашего вратаря вперед ногами, с риском нанести травму. Навесы, навесы – грузи вперед, игра придет, да. А еще? Тот самый момент вспомним – на четвертой минуте из трех добавленных. Но, пожалуй, он-то и отвечает на все вопросы по этой игре, в том числе и по судейству Москалева. Позиция-то у игрока «Уфы» была практически идентична той, с которой на третьей минуте забивал Бакаев. Но Бакаев положил мяч точно в угол, а игрок хозяев просто ковырнул его в сторону ворот. Так что разговоры о том, что играла команда «уровня «Уфы»» – это у хозяев мания величия.

А «Арсенал» сыграл здорово, погасив было возникшие разговоры о том, что в атаке у него последнее время проблемы. Проблемы с реализацией – да, но они у всех такие проблемы есть. А вот в атаке как раз все вроде бы не так и плохо. Очень хорош Джорджевич – он и первый гол организовал, не только тем, что выдал голевой пас на Бакаева, но и перехватив неосторожную распасовку хозяев. Здорово ассистировал Мирзову в первом тайме, выдав ему очень удобный пас в касание – ровно так, чтобы в движении успеть одной ногой мяч принять и обработать, другой тут же пробить. Здорово играл Мирзов, противостоять которому, как только появляется свободное пространство, вообще очень сложно.

Само собой отметим вторую голевую атаку. Началась она с того, что Игбун, тот самый Игбун, который забил уже Туле четыре мяча, неудачно пытался замкнуть навес с углового, Берхамов вынес мяч на ногу Горбатенко, а тот убежал от всех. Пробежать метров семьдесят, контролируя мяч, да так, что никто не догнал – это вопросы совсем не к Москалеву. Здорово при этом помогли оба фланговых игрока, которые тут же подключились к атаке, и защитники «Уфы» в первую очередь контролировали возможный пас в их сторону, а Горбатенко добежал до чужих ворот и жахнул в угол. В спину ему уже кто-то дышал, но так и не догнал. Получился шедевр не хуже, чем в Самаре, ведь гол образовался в результате взаимодействия всей атакующей группы.

Статистика первого тайма, да и всего матча, действительно удивляла – первый фол игроки «Арсенала» совершили только незадолго до перерыва, и вообще за весь матч у них было только четыре нарушения. Думается, природа этого все же в другом – Евсеев, учитывая ситуацию в турнирной таблице, пытается настроить своих игроков на неуступчивость, быть максимально агрессивными. Но чем больше идешь в борьбу, особенно когда игра складывается не в твою пользу, тем больше возможность сделать это с нарушением правил. В игре с ЦСКА такая самоотверженность помогла, в игре с «Арсеналом» – нет. Вот и весь футбол.

К сожалению, наша суперсухая серия в Уфе прервалась, но в итоге она все равно получилась очень впечатляющей – 578 сухих минут и шесть подряд матчей без пропущенных мячей в свои ворота. Конечно, когда-то она должна была прерваться, но лучше, когда это происходит в игре, где уже есть преимущество в два забитых мяча, чем при счете 0:0.

Теперь впереди мало того, что «Спартак, так еще и «Спартак» Кононова, под которым если не горит, то тлеет кресло главного тренера. Так что в предстоящий четверг точно будет жарко.