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Мошенники продолжают красть деньги с карт туляков

Мошенники продолжают красть деньги с карт туляков

Полиция Тульской области напоминает гражданам о важности неразглашения сведений о реквизитах банковских карт.

Их нельзя сообщать никому, даже если собеседник, звонящий по телефону, представляется сотрудником банка. 

Накануне жертвой мошенничества стал 47-летний житель Новомосковска. Ему позвонил неизвестный, представившийся «сотрудников службы безопасности банка, картой которого он пользуется», и попросил для недопущения списания денежных средств назвать реквизиты карточки. Мужчина поверил в сказанное и сообщил всю информацию. После этого он обнаружил, что со счёта писано 87 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. 

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт. В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:09 +3
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