Мошенники продолжают красть деньги с карт туляков

Их нельзя сообщать никому, даже если собеседник, звонящий по телефону, представляется сотрудником банка.

Накануне жертвой мошенничества стал 47-летний житель Новомосковска. Ему позвонил неизвестный, представившийся «сотрудников службы безопасности банка, картой которого он пользуется», и попросил для недопущения списания денежных средств назвать реквизиты карточки. Мужчина поверил в сказанное и сообщил всю информацию. После этого он обнаружил, что со счёта писано 87 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт. В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.