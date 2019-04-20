Житель Алексина, угрожая ножом, обокрал собутыльника

Полицейские в Алексине задержали подозреваемого в разбое.

По предварительным данным, 18-летний ранее судимый молодой человек гостил у своего знакомого, распивая с ним алкоголь.

Внезапно у гостя возник умысел прикарманить смартфон друга. Взяв кухонный нож, мужчина потребовал отдать ему телефон, после чего покинул квартиру. Нанесённый ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого. Тот признался в содеянном. Сейчас полицейские проводят мероприятия по выяснению всех деталей разбойного нападения.