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Житель Алексина, угрожая ножом, обокрал собутыльника

Житель Алексина, угрожая ножом, обокрал собутыльника

Полицейские в Алексине задержали подозреваемого в разбое.

По предварительным данным, 18-летний ранее судимый молодой человек гостил у своего знакомого, распивая с ним алкоголь.

Внезапно у гостя возник умысел прикарманить смартфон друга. Взяв кухонный нож, мужчина потребовал отдать ему телефон, после чего покинул квартиру. Нанесённый ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого. Тот признался в содеянном. Сейчас полицейские проводят мероприятия по выяснению всех деталей разбойного нападения.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:16 0
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