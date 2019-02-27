Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов: «За неготовность поля отвечу я»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Генеральный директор тульского «Арсенала» прокомментировал ситуацию с переносом матча оружейников с ЦСКА. Напомним, игра 18-го тура состоится 2 марта в Грозном.

- Комиссия РФС и РПЛ, которая занимается проверкой качества поля, трижды приезжала в Тулу. Мы во всем шли навстречу и прилагали все усилия для того, чтобы матч состоялся на нашем стадионе. Итоговые выводы комиссии — по нормам отскока мяча, плотности поля и его влажности, размеру и объему корневой системы, по травяному покрову — его площадь составляет 55 процентов поверхности поля — позволяли нам надеяться на то, что матч состоится в Туле. Поле не в лучшем, весеннем, состоянии, но и не в самом плохом виде, состояние поля — удовлетворительное.

Дополнительным и важнейшим фактором для проведения игры в Туле должен был стать зрительский интерес — мы это чувствовали по динамике продаж билетов и прогнозировали аншлаг.

Тем не менее, комиссия приняла решение о переносе.

Никогда не уходил от ответственности, за неготовность поля отвечу я.

Ситуация для нашего клуба и наших болельщиков крайне неприятная, и я бы хотел принести извинения болельщикам, уже купившим билеты на матч и теперь вынужденным их сдавать, всем тем, кто надеялся посмотреть футбол в Туле. Наш клуб предпримет все усилия по улучшению качества газона до тех параметров, которые не вызовут вопросов у членов комиссии, — цитирует Балашова «Спорт-Экспресс».

Как вернуть деньги за билеты, читайте здесь.