Фото: gazetahimik.ru
Глава администрации Щекинского района покидает свой пост
Олег Федосов объявил о досрочном расторжении контракта в связи с переходом на новое место работы.
Олег Федосов досрочно расторгает контракт и покидает пост главы администрации Щекинского района. Объявление об уходе он сделал 26 февраля, на заседании Собрания представителей района. По его словам, этоо связано с переходом на новую работу.
В опубликованном на сайте «Щекинский химик» обращении к жителям района и коллегам Олег Федосов напомнил о положительных изменениях за четыре года его работы. В частности, в тексте сказано об эффективной деятельности предприятий, приходе в муниципалитет новых инвесторов, отремонтированных дорогах, благоустройстве домов и успехах в сфере культуры.
Глава администрации Щекинского района Олег Федосов:
Олег Федосов.
- Я уверен, что в будущем эта положительная тенденция не только сохраниться, но и будет преумножена новыми благими, полезными и положительными событиями и делами. Сегодня мне хотелось бы поблагодарить и выразить слова уважения и признательности всем, с кем мы вместе шли к тому, чтобы сделать Щекинский район благоустроенным и комфортным местом для жизни, куда хочется возвращаться снова и снова!
Исполняющим обязанности главы администрации Щекинского района назначен замглавы Александр Гамбург. По неофициальной информации в качестве места новой работы Олег Федосов рассматривает министерство внутренней политики Тульской области.
Олег Федосов родился 17 января 1972 года в Калужской области. Имеет два высших образования: в 1995 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов», а в 2006-м тот же вуз по специальности «Финансы и кредит». Олегу Федосову присвоено звание кандидата технических наук.
Первым местом работы стало предприятие «Сплав», где он работал в должности начальника лаборатории. Затем работал в ООО «СКМ», ООО «Тульский мясокомбинат», председателем комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации МО Ленинский район, первым заместителем главы администрации МО Ленинский район.
Имеет государственную награду – почётную грамоту Министерства регионального развития РФ.
Женат, воспитывает сына и дочь.
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