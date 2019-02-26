новости
новости
Регистрация
Экспертиза Myslо: какой творог можно есть, не опасаясь за здоровье?
На фото тулячка Анастасия Паршутина.

Экспертиза Myslо: какой творог можно есть, не опасаясь за здоровье?

Творог — безусловно вкусный и очень полезный для здоровья продукт. Но только в том случае, если он натуральный! А какой творог продают в тульских магазинах?

Творог получают путем сквашивания молока, которое нагревают и оставляют на некоторое время «дозревать». Полученная масса разделяется на сыворотку и творог. В конечном итоге получается плотная масса без лишней жидкости. Продукт несет неоспоримую ценность организму — насыщает его кальцием, заряжает энергией, дарит целый комплекс полезных витаминов.

 

Творог является кладезем макро- и микроэлементов. В нем есть кальций, сера, калий, фосфор, железо, магний, цинк, фтор и медь. Продукт богат никотиновой кислотой, которая отвечает за расширение сосудов и кроветворную функцию. Творог — первый помощник в сохранении здоровья и крепости костей, волос и ногтей. А уникальный молочный белок казеин нормализует жировой баланс и снижает запасы вредного холестерина.

 

Диетологи рекомендуют есть творог три раза в неделю. А если добавить к творогу молоко или сметану, изюм, мёд, банан, ягоды, то получится великолепный десерт.

На сегодняшний день выделяют четыре вида творога:
• жирный творог (от 19 до 23%), энергоценность 232 ккал/100 г продукта;
• классический (от 9 до 18%), 159 ккал/100 г;
• полужирный (5%), 121 ккал/100 г;
• обезжиренный (от 0,5 до 1,8%), 79 ккал/100 г.

Мы купили в тульских магазинах творог шести популярных марок: «Домик в деревне», «Козельский живой творог», «Вкуснотеево», «Лето близко», «Бежин луг» и «Савушкин хуторок». Все образцы — 9% жирности. Не открывая упаковки, опечатали каждый образец и в термосумке сразу же доставили в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области. Образцы исследовали на соответствие действующему техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Исследование проводили по следующим показателям:

1 Массовая доля жира. В данных образцах должна быть не менее 9%.
2 Массовая доля белка. Не менее 16%.
3 Молочные микроорганизмы. В процессе своей жизнедеятельности они выделяют молочную кислоту, которая способна подавлять развитие гнилостных бактерий, а также придают продукту кислый вкус. Эти микроорганизмы обладают пробиотической активностью. За это «живые» кисломолочные продукты ценятся и врачами, и потребителями. Норматив — не меньше миллиона микроорганизмов — обусловлен тем, что такое их количество свидетельствует о правильно прошедшем процессе сквашивания. Недостаточное количество может говорить о нарушении технологии — непредусмотренной тепловой обработке или наличии в продукте подавляющих развитие молочнокислых организмов веществ, например антибиотиков.


Туляки Евгений Тышкевич и Анастасия Паршутина.

4 Колиформы — бактерии группы кишечной палочки. Кишечная палочка присутствует в каждом организме, и никаких последствий для здоровья человека это не приносит, пока показатель не превышает естественного числа этих бактерий. Но когда норма по каким-либо причинам превышается, то могут появиться симптомы дисбактериоза, который в большинстве случаев успешно лечится. Превышение допустимого количества колиформных бактерий может указывать как на недостаточную чистоту на производстве, так и на нарушение норм хранения при транспортировке и реализации.
5 Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.
6 Стафилококки, которые являются возбудителями кишечной инфекции.
7 Дрожжи и плесневые грибы. Творог — отличная питательная среда для плесневых и дрожжевых грибков. Причины их появления могут быть разными — несоблюдение технологии производства, недостаточная термическая обработка, плохие санитарные условия на предприятии. Стоит отметить, что употребление продуктов, содержащих дрожжи и плесень в большом количестве, может привести к проблемам с пищеварением. Но главное — это показатель неблагополучия на предприятии.

А теперь результаты. Творог торговых марок «Домик в деревне», «Лето близко» и «Вкуснотеево» не выдержал испытаний.

Творог «Лето близко» 9%. ООО «Курское молоко». Не соответствует требованиям сразу по трем показателям: массовой доле белка (показатель ниже), молочнокислым организмам (в 10 раз ниже) и дрожжам (показатель превышен в три раза).

 


Творог «Вкуснотеево» 9%. М-ПАО Молочный комбинат «Воронежский».
Низкие показатели массовой доли белка и молочнокислых организмов (в 10 раз ниже), содержание дрожжей — 100, это верхняя граница нормы.

 


Творог «Домик в деревне» 9%. АО «Вимм-Билль-Данн». Не соответствует требованиям показатель молочнокислых организмов (в 10 раз ниже), дрожжи — показатель превышен втрое. В этом образце массовая доля белка — 15,6%, но это в норме, так как на упаковке производитель честно признался, что в их твороге белков — 15,5%, тогда как у всех других образцов — 16.

Творог «Бежин луг» 9%. АО «Тульский молочный комбинат».
 

Лучшие результаты исследования показал творог марок «Бежин луг», «Савушкин хуторок» и «Козельский живой творог».

«Савушкин хуторок» 9%. ОАО «Савушкин продукт».
 

«Козельский живой творог» 9%. ООО «Агрофирма Оптина».
 

Эти образцы соответствуют требованиям регламента и не получили замечаний экспертов.
 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
экспертизатворогкачествопользабезопасностьБежин Луг
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов: «За неготовность поля отвечу я»
Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов: «За неготовность поля отвечу я»
В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль
В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.