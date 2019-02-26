Экспертиза Myslо: какой творог можно есть, не опасаясь за здоровье?

На фото тулячка Анастасия Паршутина.

Творог — безусловно вкусный и очень полезный для здоровья продукт. Но только в том случае, если он натуральный! А какой творог продают в тульских магазинах?

Творог получают путем сквашивания молока, которое нагревают и оставляют на некоторое время «дозревать». Полученная масса разделяется на сыворотку и творог. В конечном итоге получается плотная масса без лишней жидкости. Продукт несет неоспоримую ценность организму — насыщает его кальцием, заряжает энергией, дарит целый комплекс полезных витаминов.

Творог является кладезем макро- и микроэлементов. В нем есть кальций, сера, калий, фосфор, железо, магний, цинк, фтор и медь. Продукт богат никотиновой кислотой, которая отвечает за расширение сосудов и кроветворную функцию. Творог — первый помощник в сохранении здоровья и крепости костей, волос и ногтей. А уникальный молочный белок казеин нормализует жировой баланс и снижает запасы вредного холестерина.

Диетологи рекомендуют есть творог три раза в неделю. А если добавить к творогу молоко или сметану, изюм, мёд, банан, ягоды, то получится великолепный десерт.



На сегодняшний день выделяют четыре вида творога:

• жирный творог (от 19 до 23%), энергоценность 232 ккал/100 г продукта;

• классический (от 9 до 18%), 159 ккал/100 г;

• полужирный (5%), 121 ккал/100 г;

• обезжиренный (от 0,5 до 1,8%), 79 ккал/100 г.



Мы купили в тульских магазинах творог шести популярных марок: «Домик в деревне», «Козельский живой творог», «Вкуснотеево», «Лето близко», «Бежин луг» и «Савушкин хуторок». Все образцы — 9% жирности. Не открывая упаковки, опечатали каждый образец и в термосумке сразу же доставили в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области. Образцы исследовали на соответствие действующему техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Исследование проводили по следующим показателям:



1 Массовая доля жира. В данных образцах должна быть не менее 9%.

2 Массовая доля белка. Не менее 16%.

3 Молочные микроорганизмы. В процессе своей жизнедеятельности они выделяют молочную кислоту, которая способна подавлять развитие гнилостных бактерий, а также придают продукту кислый вкус. Эти микроорганизмы обладают пробиотической активностью. За это «живые» кисломолочные продукты ценятся и врачами, и потребителями. Норматив — не меньше миллиона микроорганизмов — обусловлен тем, что такое их количество свидетельствует о правильно прошедшем процессе сквашивания. Недостаточное количество может говорить о нарушении технологии — непредусмотренной тепловой обработке или наличии в продукте подавляющих развитие молочнокислых организмов веществ, например антибиотиков.



Туляки Евгений Тышкевич и Анастасия Паршутина.

4 Колиформы — бактерии группы кишечной палочки. Кишечная палочка присутствует в каждом организме, и никаких последствий для здоровья человека это не приносит, пока показатель не превышает естественного числа этих бактерий. Но когда норма по каким-либо причинам превышается, то могут появиться симптомы дисбактериоза, который в большинстве случаев успешно лечится. Превышение допустимого количества колиформных бактерий может указывать как на недостаточную чистоту на производстве, так и на нарушение норм хранения при транспортировке и реализации.

5 Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

6 Стафилококки, которые являются возбудителями кишечной инфекции.

7 Дрожжи и плесневые грибы. Творог — отличная питательная среда для плесневых и дрожжевых грибков. Причины их появления могут быть разными — несоблюдение технологии производства, недостаточная термическая обработка, плохие санитарные условия на предприятии. Стоит отметить, что употребление продуктов, содержащих дрожжи и плесень в большом количестве, может привести к проблемам с пищеварением. Но главное — это показатель неблагополучия на предприятии.

А теперь результаты. Творог торговых марок «Домик в деревне», «Лето близко» и «Вкуснотеево» не выдержал испытаний.

Творог «Лето близко» 9%. ООО «Курское молоко». Не соответствует требованиям сразу по трем показателям: массовой доле белка (показатель ниже), молочнокислым организмам (в 10 раз ниже) и дрожжам (показатель превышен в три раза).



Творог «Вкуснотеево» 9%. М-ПАО Молочный комбинат «Воронежский».

Низкие показатели массовой доли белка и молочнокислых организмов (в 10 раз ниже), содержание дрожжей — 100, это верхняя граница нормы.



Творог «Домик в деревне» 9%. АО «Вимм-Билль-Данн». Не соответствует требованиям показатель молочнокислых организмов (в 10 раз ниже), дрожжи — показатель превышен втрое. В этом образце массовая доля белка — 15,6%, но это в норме, так как на упаковке производитель честно признался, что в их твороге белков — 15,5%, тогда как у всех других образцов — 16.

Творог «Бежин луг» 9%. АО «Тульский молочный комбинат».



Лучшие результаты исследования показал творог марок «Бежин луг», «Савушкин хуторок» и «Козельский живой творог».

«Савушкин хуторок» 9%. ОАО «Савушкин продукт».



«Козельский живой творог» 9%. ООО «Агрофирма Оптина».



Эти образцы соответствуют требованиям регламента и не получили замечаний экспертов.

