Как тулякам вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА

Возврат можно оформить в кассах Центрального стадиона.

Болельщики смогут вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА, который из-за неудовлетворительного состояния футбольного поля перенесён из Тулы в Грозный. Возврат можно оформить в кассах Центрального стадиона:

деньги за билеты, купленные в кассе за наличный расчет, вернут при предъявлении билета,

для возврата билетов, приобретенных безналичным нужно будет предоставить билет и заполненное заявление.

деньги за билеты, купленные онлайн, будут возвращены автоматически в течение недели.

Кассы Центрального стадиона с 28 февраля по 5 марта будут работать с 14.00 до 19.00.

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 2 марта на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало в 14.00.

ПФК «Арсенал» приносит извинения болельщикам за доставленные неудобства.