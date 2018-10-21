новости
новости
Регистрация
Главный тренер «Арсенала»: «Никогда не буду играть от обороны!»

Главный тренер «Арсенала»: «Никогда не буду играть от обороны!»

Олег Кононов хочет, чтобы у команды были красивые комбинации, дриблинг, отбор.

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после победы над «Спартаком» подвел итоги матча.

- Всегда сложно играть со «Спартаком» — особенно на этой замечательной арене. Непростым получилось начало матча. Но в итоге сумели победить, с чем всех и поздравляю. Почему команда иногда тянула время? Есть психология, есть усталость. Ребята иногда хотят сохранить счет. Непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Я был действительно недоволен, когда очень долго праздновали голы или долго лежали после столкновений. Не знаю, изображали игроки боль или на самом деле им было больно. К примеру, не хотел в эпизоде с микротравмой Кангва, чтобы выходили наши врачи — это лишняя минута.

Хочу, чтобы команда играла, а не лежала.

— Что сказали команде после гола в раздевалку?

- Я всегда верю в победу, у меня с этим проблем нет. Ребята это знают. Мы играем для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы смотреть, как соперник побеждает, — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс».

— Как вы все-таки обыграли «Спартак»?

- Сложный вопрос… Должны были играть быстрее при переходе из обороны в атаку. Мобильнее и точнее. Уступили по владению мячом, это нам не удалось, много ошибались. И в конце стали просто выносить, а должны были играть так же, как и прежде. Решили играть в два нападающих, у нас не было Горбатенко, Бакаева и Ткачева.

— Чувствуется, что вы тренер порядочный, старой закалки. Как вам удается с этим жить в современном футболе?

- Мы не только тренеры, но и педагоги. Чему-то учим. Хотим, чтобы были красивые комбинации, дриблинг, отбор. Мне не нравится футбол от обороны. Я никогда не буду так играть. Получится изменить футбол в России — буду рад.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» переиграл «Спартак» на выезде: 3:2
Спорт
«Арсенал» переиграл «Спартак» на выезде: 3:2
сегодня, в 18:29, 144 5999 8
Фанаты «Арсенала» поддержали команду перед матчем со «Спартаком»: видео
Спорт
Фанаты «Арсенала» поддержали команду перед матчем со «Спартаком»: видео
сегодня, в 10:42, 25 1509 5
Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Спартаку»
Спорт
Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Спартаку»
19 октября, в 20:29, 18 2704 3
С 19 октября тульские болельщики могут купить билеты на матч «Арсенал» — «Оренбург»
Спорт
С 19 октября тульские болельщики могут купить билеты на матч «Арсенал» — «Оренбург»
18 октября, в 12:07, 6 548 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:19 0
Другие статьи по темам
Люди
Олег Кононов
Место
Тула
Прочее
АрсеналСпартакпобедаглавный тренер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске после пожара на теплотрассе обнаружили труп
В Новомосковске после пожара на теплотрассе обнаружили труп
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.