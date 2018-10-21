«Спартак» — «Арсенал»: 1:0. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

21 октября тульский «Арсенал» проводит матч на выезде против московского «Спартака». Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!

20' Еременко с линии штрафной нанес мощный удар в дальний угол ворот «Арсенала», но Левашов сумел дотянуться до мяча и спас команду от второго гола.

19' Столкнулись в штрафной «Арсенала» Еременко и Левашов, и из-за этого Михаил не смог зафиксировать мяч в руках, после чего игрок «Спартака» занес мяч в пустые ворота. Правда, за доли секунды до этого арбитр зафиксировал нападение на голкипера.

18' Несколько подач подряд выполняют спартаковцы в нашу штрафную, но пока с ударами в створ проблемы.

13' Как это было: Еременко пасом нашел в штрафной Луиса Адриано, а тот в касание прострелил в центр штрафной, где Зе Луиш точно замкнул передачу. Между прочим, первый гол «Спартака» с игры в этом чемпионате.

13' Гол. 1:0 в пользу «Спартака».

11' Жесткий стык в центре поля. Мяч был у Кадири, и тому серьезно досталось в столкновении с кем-то из спартаковцев. Он лежал на поле, и нашим пришлось вынести мяч за боковую, чтобы ему оказали помощь.

10' Лесовой! Опасно! Отличная атака у «Арсенала» получилась. После серии передач мяч попал к Лесовому, который прорвался по флангу и сделал то ли прострел, то ли удар по воротам Максименко. Тот отбил мяч перед собой, но на добивание никто из наших не успел — защитники «Спартака» оказались проворнее.

9' Еще одна опасная атака «Спартака». Передача с левого фланга от Зобнина находит в районе 11-метровой голову Зе Луиша. На счастье туляков, мяч пролетел мимо створа.

6' Фернандо опасно ворвался в штрафную «Арсенала», делал передачу на набегавшего Луиса Адриано, но полет снаряда прервал наш защитник. Причем так неудачно, что мяч полетел прямо в ворота Левашова. К счастью, Михаил в красивом прыжке спас коллегу от позора.

6' На правом фланге «Арсенала» произошел интересный момент: друг с другом столкнулись братья Комбаровы. Дмитрий требовал штрафной, но, похоже, ничего там не было.

4' А вот и «Арсенал» попытался ответит. Хороший прорыв по левому флангу, но Кутепов прервал Мирзова. Судья назначил штрафной. При розыгрыше штрафного мяч от головы Григалавы ушел за лицевую.

2' Розыгрыш углового: Фернандо навесил на ближнюю штангу на Романа Еременко, тот скидывал в центр вратарской на Боккетти. Но он не смог хорошо пробить, мяч ушел на второй угловой. Похоже, Боккетти слегка придерживали, но арбитр это проигнорировал (на наше счастье).

2' Заброс в штрафную «Арсенала» на Еременко, но вовремя подоспевший Кадири вынес мяч за лицевую. Первый угловой зарабатывает «Спартак»!

1' Стартовый свисток прозвучал!

Вперед, за Тулу!!!

0' Перед началом игры прошла минута молчания в память о погибших в Керчи 17 октября.

0' Команды выходят на поле. Совсем скоро начинаем!

0' Олег Кононов перед матчем со «Спартаком»:

- В паузе мы провели большую работу. Как именно провели — покажет игра со «Спартаком» и последующие. Наша задача сегодня — в первую очередь достичь баланса между атакой и обороной. Так как мы любим атаковать, мы должны защищать свою атаку, и мы на это нацеливаем игроков. Мы хотим забивать и показывать хороший футбол — ребята понимают, что без атак нам никуда. Но «Спартак» последние игры проводит с прессингом, с давлением, так что будет непросто. Что касается Бакаева, который не может принять участие в матче из-за условий контракта, то для нас на данный момент это потеря. Но я рассчитываю на тех игроков, которые в наличии, и я очень в них верю.

Верим и мы! Вперед, «Арсенал»!

0' Антураж перед матчем «Спартак-Москва» — «Арсенал» в мини-фоторепортаже от пресс-службы тульского клуба:

0' Стартовые составы и скамейки запасных на сегодняшнюю игру. Обратите внимание — на воротах у «Арсенала» снова Михаил Левашов!

0' Сегодня оружейники сыграют в желтой форме, москвичи — в красной.

0' Для настроя и мотивации посмотрим перед матчем обращение фанатов «Арсенала» к футболистам. Молодцы, все правильно:

0' После 10 сыгранных туров московский «Спартак» находится аж на седьмой строчке турнирной таблицы с 18 очками — столько же еще у нескольких команд чемпионата. И при определенных условиях в случае победы он вполне может подняться сразу на второе место. А вот «Арсенал» такими успехами похвастаться не может. С 10 очками наш клуб располагается в зоне вылета. И, прямо скажем, набрать сегодня баллы будет очень и очень сложно. Впрочем, в истории «Арсенала» было несколько триумфальных побед над красно-белыми — почему бы сегодня не повторить этот успех?

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и, конечно, болельщики тульского «Арсенала». Сегодня в 16.30 на стадионе «Открытие» в Москве прозвучит стартовый свисток на матч «Спартак» — «Арсенал». С нетерпением ждем начала игры и всем сердцем болеем за наш любимый тульский клуб!