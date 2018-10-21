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Волейболистки «Тулицы» обыграли чемпиона России со счетом 3:0
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» обыграли чемпиона России со счетом 3:0

Трехсетовый поединок закончился победой «Тулицы»: 25:22, 25:23, 25:22.

21 октября в Липецке состоялись финальные встречи предварительного этапа Кубка России по волейболу. «Тулица» встречалась с московским «Динамо». В составе столичной команды на площадку вышли три мастера спорта международного класса, один заслуженный мастер спорта и один игрок сборной Чехии. Также отметим, что «Динамо» — действующий чемпион России по волейболу.

Слаженность действий тульских волейболисток, результативные комбинации, уверенность при приеме и на блоке привели к неожиданному для многих, но вполне закономерному результату. Трехсетовый поединок закончился победой «Тулицы»: 25:22, 25:23, 25:22.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин прокомментировал выступление команды на Кубке России:

- Конечно, хотелось бы выйти в следующую стадию. Но я уже говорил, что команда только создается, и соперники в нашей группе были хорошие. Радует то, что со всеми, кроме первой игры в Москве с Челябинском, мы показали достойный волейбол, — приводит слова тренера пресс-служба тульской команды.

Этим матчем «Тулица» ярко завершает свое выступление на Кубке России и продолжает готовиться к старту чемпионата в Высшей лиге «А».

Первый тур соревнований будет для нашей команды домашним. 27 и 28 октября в 17.00 в манеже стадиона «Арсенал» «Тулица» сыграет с московским «Лучом».

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:47 +4
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