В Новомосковске после пожара на теплотрассе обнаружили труп

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара.

По предварительным данным, вечером 20 октября в коллекторе теплотрассы, расположенной рядом с домом №4-а по ул. Октябрьской в Новомосковске после тушения пожара было обнаружено тело мужчины.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что следователи совместно с сотрудниками полиции предпринимают меры к опознанию потерпевшего, установлению его личности.

Со слов жителей соседних домов, потерпевший проживал в коллекторе теплотрассы на протяжении последнего месяца.

Сотрудники МЧС установят причины пожара. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.