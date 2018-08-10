Фото Алексея Пирязева.
В Туле проходит финал IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту: фоторепортаж
Тульский трек принимает сильнейших спортсменов со всей России.
С 8 по 12 августа в Туле проходит финал IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велосипедному спорту, в группе спортивных дисциплин «трек».
Более 200 сильнейших спортсменов нашей страны разыграют медали в индивидуальных и командных видах программы.
Результаты первого дня соревнований:
Золото в командном спринте:
- Ксения Андреева;
- Ольга Гончарова;
- Серафима Гришина.
Серебро в командном спринте:
- Даниил Комков;
- Алексей Носов;
- Михаил Ростовцев.
Серебро в командной гонке преследования 4 км:
- Ангелина Антипова;
- Ольга Никишина;
- Елена Калугина;
- Мария Ростовцева;
- Александра Дикая.
Бронза в командной гонке преследования 4 км:
- Роман Гаранин;
- Андрей Простокишин;
- Сергей Ростовцев;
- Максим Сухов.
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