В Туле проходит финал IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

С 8 по 12 августа в Туле проходит финал IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велосипедному спорту, в группе спортивных дисциплин «трек».

Более 200 сильнейших спортсменов нашей страны разыграют медали в индивидуальных и командных видах программы.

Результаты первого дня соревнований:

Золото в командном спринте:

Ксения Андреева;

Ольга Гончарова;

Серафима Гришина.

Серебро в командном спринте:

Даниил Комков;

Алексей Носов;

Михаил Ростовцев.

Серебро в командной гонке преследования 4 км:

Ангелина Антипова;

Ольга Никишина;

Елена Калугина;

Мария Ростовцева;

Александра Дикая.

Бронза в командной гонке преследования 4 км: