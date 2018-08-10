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В Туле проходит финал IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходит финал IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту: фоторепортаж

Тульский трек принимает сильнейших спортсменов со всей России.

С 8 по 12 августа в Туле проходит финал IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велосипедному спорту, в группе спортивных дисциплин «трек».

Более 200 сильнейших спортсменов нашей страны разыграют медали в индивидуальных и командных видах программы.

Результаты первого дня соревнований:

Золото в командном спринте:

  • Ксения Андреева;
  • Ольга Гончарова;
  • Серафима Гришина.

Серебро в командном спринте:

  • Даниил Комков;
  • Алексей Носов;
  • Михаил Ростовцев.

Серебро в командной гонке преследования 4 км:

  • Ангелина Антипова;
  • Ольга Никишина;
  • Елена Калугина;
  • Мария Ростовцева;
  • Александра Дикая.

Бронза в командной гонке преследования 4 км:

  • Роман Гаранин;
  • Андрей Простокишин;
  • Сергей Ростовцев;
  • Максим Сухов.
Галерея
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 1
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 2
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 3
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 4
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 5
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 6
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 7
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 8
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 9
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 10
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 11
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 12
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 13
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 14
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 15
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 16
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 17
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 18
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 19
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 20
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 21
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 22
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 23
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 24
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 25
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 26
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 27
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 28
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 29
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 30
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 31
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 32
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 33
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 34
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 35
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 36
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 37
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 38
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 39
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 40
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 41
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 42
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 43
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 44
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 45
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 46
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 47
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 48
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 49
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 50
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 51
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 52
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 53
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 54
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 55
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 56
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 57
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 58
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 59
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 60
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 61
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 62
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 63
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 64
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 65
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 66
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 67
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 68
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 69
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 70
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 71
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 72
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 73
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 74
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 75
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 76
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 77
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 78
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 79
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 80
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 81
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 82
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 83
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 84
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 85
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 86
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 87
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 88
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 89
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 90
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 91
Финал IV летней Спартакиады молодежи России, Фото: 92
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:13 +3
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