В спортшколе Суворова покалечился 11-летний ребенок

Травма на соревнованиях

11-летний суворовец Глеб Мокроусов занимается самбо 6 лет. Но в январе 2018 года произошло ЧП, которое закрыло мальчику дорогу к большому спорту и вообще перевернуло его жизнь.

Родители Глеба после Нового года отправились отдыхать за границу, мальчик остался с бабушкой. В тот день, 5 января, бабушка уехала в Калугу по делам, Глеб был дома один. В этот день в спортшколе проводились соревнования по самбо, первенство МБУ ДО ДЮСШ. Ни родители Глеба, ни его бабушка о турнире, по их словам, ничего не знали: «в школе почему-то нет расписания соревнований в открытом доступе». Мальчик пошел в спортшколу один. При этом, по словам его матери, его вообще не должны были допустить на соревнования: у Глеба не было страховки, отсутствовало разрешение мамы.

В поединке за первое место в паре со своим однокашником Артемом А. Глеб получил травму — закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением. Сам момент Глеб не помнит: от боли потерял сознание.

Уже много позже родители мальчика попытались восстановить детали поединка. По словам Глеба, ребята в процессе борьбы потянули друг друга на себя, свалились на пол. Артем упал на Глеба сверху, Глеб почувствовал боль в области бедра и отключился.

О том, что Глеб получил травму, бабушка мальчика узнала вовсе не от преподавателей. Ей об этом сообщили родители других детей…

Ирина Мокроусова, мама Глеба:

Ирина Мокроусова - Первую медпомощь на месте сыну оказала медсестра. Чтобы сделать укол обезболивания, ей было нужно два препарата, но второго в аптечке не оказалось. Факт получения травмы не был в школе зафиксирован и расследован, в полицию о нем не сообщали.

- Сколько мы пережили, не передать, — продолжает Ирина. — Глеба месяц лечили в Туле, в Ваныкинской больнице. Сначала сын долго лежал на вытяжке, потом ему провели две операции, одна из которой длилась более 5 часов. В ногу вставили пластину. Прошло полгода, сын хромает, сейчас мы на домашнем долечивании. И его мечта поступить в этом году в Суворовское училище рухнула.

Для чего нужны правила?

Казалось бы, понятно — не в шахматной же секции мальчик занимался, самбо — дело такое, травмоопасный спорт, несчастный случай возможен. Но и в этом виде спорта, по мнению Ирины Мокроусовой, должны соблюдаться правила и нормы, по которым обязана работать каждая спортшкола и каждая спортивная секция. Особенно когда дело касается детей.

- Мой сын на этих соревнованиях боролся с мальчиком из другой весовой категории, - говорит Ирина Мокроусова. — Мы часто ездили с этими ребятами на различные турниры, и никогда Артем с моим Глебом в одну весовую категорию не попадал. В конце декабря 2017 года (за две недели до рокового турнира) мы ездили на соревнования в Тулу. Там проводили взвешивания ребят. Мой сын весил 29 кг и выступал в категории до 31 кг, а Артем — в категории до 34 кг.

- Однако в нашей спортшколе почему-то весовые категории для юношей и девушек свои, которые тренер сам придумал, не принимая во внимание ни российские, ни международные правила проведения соревнований по самбо, — продолжает Ирина, — Правила вида спорта «самбо» однозначно гласят, что для юношей-подростков младшего возраста (11−12 лет) есть следующие весовые категории: до 31, до 34, до 38, до 42 и т. д.

В нашей ДЮСШ первая весовая категория для подростков такого возраста — до 35 кг. То есть в одной паре может бороться ребенок 26 кг и 34 кг 900 г?! Это же нарушение!

Тем более что так называемого «провеса» (разницы в весе между соперниками в спарринге) быть не может. А в ДЮСШ «Суворовец» почему-то говорят, что допустима разница в 2 кг…

По словам Ирины, ребят перед соревнованием 5 января взвешивали с нарушением правил (если вообще взвешивали):

- На мой запрос мне выдали рукописную бумажку от 4 января, подписанную единолично тренером Вяткиным, где значился вес 16 ребят. Но ведь всего в турнире участвовали около 50 спортсменов. Что это за взвешивание такое?!

На запрос Ирины по этому вопросу ответили в Комитете Тульской области по спорту:

«В соответствии с приказом Минспорта РФ № 1085 от 10.10.16 г. взвешивание производит бригада судей, в которую входят заместитель главного судьи, представитель секретариата соревнований и два судьи. Во время проведения процедуры взвешивания необходимо участие врача. Результаты взвешивания заносятся в протокол взвешивания, который подписывают все члены судейской бригады.

Положение о проведении первенства МБУ ДО ДЮСШ по борьбе самбо не должно противоречить правилась вида спорта самбо».

Полностью ответ можно посмотреть здесь и здесь.

Областной спорткомитет провел в школе проверку, по итогам которой директору МБУ ДО ДЮСШ Иорданской и тренеру Вяткину объявили выговоры за проведение соревнований с грубейшими нарушениями.

ДЮСШ также провела свою внутреннюю проверку, в ходе которой нарушения также подтвердились: на тренировке присутствовал посторонний человек, журналы заполнялись не вовремя, у многих детей не было страховок.

Суд решил, что дела нет

Ирина подала заявление сначала в местную прокуратуру, которая ограничились вынесением представления в адрес школы, затем — в Следственный комитет. Судебные медики квалифицировали вред здоровью, полученный Глебом, как тяжкий.

Следователи месяц проводили проверку, после чего возбудили уголовное дело о халатности, поскольку сочли основания для этого достаточными. По мнению следствия, должностные лица ДЮСШ нарушили приказ Министерства спорта РФ, незаконно допустили несовершеннолетнего Глеба Мокроусова к соревнованиям, чем нарушили его права, и вследствие чего его здоровью был причинен тяжкий вред.



По возвращении из больницы Глеба дома ждал подарок – маленький щенок.

Узнав о возбуждении уголовного дела, директор спортшколы Иорданская обжаловала возбуждение уголовного дела. Суворовский районный суд иск удовлетворил. Постановление следователя о начале производства по делу сочли незаконным: не было указано конкретное должностное лицо, в отношении которого возбудили дело, директора ДЮСШ не уведомили о начале расследования и не ознакомили с материалами.

Мама Глеба обжаловала такое решение суда в вышестоящей инстанции. Заседания пока не было.

Сломался? Иди домой

Ирина Мокроусова рассказала, что нашла и других родителей, чьи дети получали травмы в Суворовской ДЮСШ.

- Один из воспитанников секции самбо сломал на тренировке ключицу. И снова тренер не позвонил родителям пострадавшего ребенка, — говорит Ирина. — Мальчика просто… отправили домой! Ребенок сам набрал телефон папы из раздевалки и сказал: «Пап, я переодеться не могу — у меня что-то сломано». Ну как такое вообще допускают в детских учреждениях?

- Когда Глеб лежал в больнице, я неоднократно звонила тренеру Анатолию Вяткину с просьбой приехать навестить моего ребенка. Но воспитатель не нашел времени (а может быть, просто не было желания) посетить Глеба и передать ему его заслуженную медаль за второе место и грамоту. Согласитесь, с хорошим настроением и на поправку можно пойти быстрее! А тут - полное равнодушие… — говорит Ирина.

Myslo связался с тренером Анатолием Вяткиным. Он своей вины в случившемся категорически не признает:

Анатолий Вяткин - Соревнования состоялись 5 января 2018 года. Хотелось сделать детям праздник! Родители Глеба знали о них, я лично им про это сообщал. В пользу этого говорит тот факт, что на турнире всех ребят сопровождали мамы и папы, бабушки и дедушки, всех кроме Глеба. За него не болел никто, а мне, как главному судье, запрещено было поддерживать кого-то из спортсменов. Но очень хотелось! Я видел, как Глебу тяжело без поддержки… Возможно, именно из-за подавленного состояния он и совершил ошибки, приведшие к травме. Почему мальчика в день соревнований оставили одного? И как я мог его «развернуть» и не допустить на праздник?!

О самом моменте получения травмы тренер говорит с удивлением:

- Глеб в какой-то момент резко сел на «пятую точку» и его нога подвернулась. Люди, мало-мальски знакомые с единоборствами, скажут, что это нонсенс: как при этой позиции мог получиться такой перелом, ума не приложу. Ребята из этого положения у меня встают на борцовский мост, а тут — перелом.

По весовым категориям, принятым школой на этих соревнованиях, Анатолий Вяткин поясняет:

- Да, я установил категории под своих ребят. Ничего в этом страшного не вижу. Разница между весом Глеба и вторым мальчиком была совсем небольшой — килограмма два, не больше. А предельная норма разницы между спортсменами — 3−4 килограмма.

- Почему же вы до сих пор не навестили мальчика ни в больнице, ни дома, почему не отдали причитающуюся ему медаль и грамоту? Не поддержали морально?

- Когда Глеб три недели лежал в тульской больнице, я не мог выехать из Суворова в силу семейных обстоятельств, — говорит Вяткин. — А потом, когда мальчика перевели на долечивание домой, в Суворов, мне просто не дали с ним встретиться. Его отчим сказал мне: «Надо посоветоваться с мамой», а потом никто не брал трубку с моего номера. Я до сих пор готов встретиться с Глебом, поговорить и поддержать — если мне разрешат.

У каждой стороны правда своя и сейчас сложно установить, кто из взрослых говорит честно. Но Глебу от этого не легче. Родители мальчика просят правоохранительные органы разобраться в проблеме и рассмотреть нарушения, допущенные школой при проведении соревнований, чтобы ситуация не повторилась.

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