В реанимациях тульских больниц к пациентам будут пускать родных с 14.00

Что такое «Открытая реанимация», зачем она нужна больным и их родственникам, пояснил и министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

- Было много обращений от граждан с просьбами разрешить посещать своих больных родственников, находящихся в реанимации. Мы проанализировали такую возможность и с 10 августа в Тульской областной больнице, в больнице им. Ваныкина и в Новомосковской городской клинической больнице запустили проект «Открытая реанимация». С 14.00 до 21.00 родственники смогут посетить пациентов в отделении реанимации, подержать их за руки, поговорить, поддержать, обсудить с лечащим врачом состояние здоровья больного, - заявил министр.

Правда, есть ряд ограничений на посещение – состояние самого пациента и его желание общаться с родными. Ну и конечно, посетители должны соблюдать санитарные нормы и правила. Например, перед входом в палату специальным раствором продезинфицировать руки, надеть халат, шапочку, маску и бахилы, а сумки и авоськи оставить в камере хранения.

- Даже если пациент в коме, мы разрешаем родным посетить его, подержать за руку, поговорить. Я считаю, это поможет и больному, и его родным. Прежде всего, морально. Ведь и пациентам тяжело в отрыве от дома, и близким тяжело быть в неведении, не видеть и не знать, что и как происходит там, за дверями отделения реанимации. Неведение всегда пугает. Поэтому мы открываем двери реанимации, - сказал Андрей Третьяков.

По словам главврача Тульской облбольницы Романа Блюмина, в отделении реанимации сейчас 18 пациентов, а всего мест 36.

- У нас все пациенты тяжелые, но ограничений на их посещение нет. Ограничивать доступ мы будет только в том случае, если проводим реанимационные мероприятия. А также в случаях, если у родственников явные симптомы простуды, алкогольное или наркотическое опьянение. Отделение будет закрыто для посещений в период эпидемий, - пояснил Роман Блюмин. – Для бесед с лечащим врачом мы выделили специальную комнату и время – с 14.00 до 16.00. В случае, если родные придут позже, с ними переговорит дежурный врач?

Иван Гусев, главный специалист по анестезиологии и реанимации департамента здравоохранения, пояснил, почему именно с 14.00 открыта реанимация:

- Все диагностические и лечебные манипуляции в основном проводятся в утренние часы.