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Тульский «Арсенал»: «Долгов перед Божовичем у клуба нет!»
Фото из архива.

Тульский «Арсенал»: «Долгов перед Божовичем у клуба нет!»

Пресс-служба утверждает, что информация в СМИ не соответствует действительности.

Сегодня в спортивных СМИ появилась информация, что тульский «Арсенал» не выплатил бывшему главному тренеру Миодрагу Божовичу бонусы, которые полагались ему за попадание команды в топ-10 по итогам сезона-2017/2018. Представители тренера якобы намерены решать эту проблему в судебном порядке.

В пресс-службе «Арсенала» корреспонденту Myslo прокомментировали этот инцидент:

– Данная информация не является действительной. Никаких долгов у клуба перед Миодрагом Божовичем нет.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:32 +2
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