Фото из архива.
Тульский «Арсенал»: «Долгов перед Божовичем у клуба нет!»
Пресс-служба утверждает, что информация в СМИ не соответствует действительности.
Сегодня в спортивных СМИ появилась информация, что тульский «Арсенал» не выплатил бывшему главному тренеру Миодрагу Божовичу бонусы, которые полагались ему за попадание команды в топ-10 по итогам сезона-2017/2018. Представители тренера якобы намерены решать эту проблему в судебном порядке.
В пресс-службе «Арсенала» корреспонденту Myslo прокомментировали этот инцидент:
– Данная информация не является действительной. Никаких долгов у клуба перед Миодрагом Божовичем нет.
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