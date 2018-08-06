Тульский «Арсенал»: «Долгов перед Божовичем у клуба нет!»

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Пресс-служба утверждает, что информация в СМИ не соответствует действительности.

Сегодня в спортивных СМИ появилась информация, что тульский «Арсенал» не выплатил бывшему главному тренеру Миодрагу Божовичу бонусы, которые полагались ему за попадание команды в топ-10 по итогам сезона-2017/2018. Представители тренера якобы намерены решать эту проблему в судебном порядке.

В пресс-службе «Арсенала» корреспонденту Myslo прокомментировали этот инцидент:

– Данная информация не является действительной. Никаких долгов у клуба перед Миодрагом Божовичем нет.