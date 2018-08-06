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УМВД отрицает факт стрельбы на улице Вильямса в Туле

УМВД отрицает факт стрельбы на улице Вильямса в Туле

Возле дома №8 по ул. Вильямса 4 августа подрались мужчины, но стрельбы не было.

Сегодня в региональных СМИ появилась информация со ссылкой на очевидца, что возле дома №8 по ул. Вильямса 4 августа произошла потасовка со стрельбой. Стреляли якобы из травматического пистолета.

Очевидец видел нескольких мужчин, у одного из них голова была в крови. Один участник потасовки был задержан полицией.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, свидетелем ЧП стал водитель одной из полицейских машин — стражи порядка чуть ранее прибыли на вызов в одну из квартир расположенного в этом районе дома.

Водитель-то и рассказал, что двое мужчин подрались и в ходе потасовки один из них разбил сопернику голову.

«Стрельбы не было», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:29 +1
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