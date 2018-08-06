Долгожданный ФОК в Тульской области откроют в конце недели

Фото из архива Myslo.

Алексей Дюмин проконтролировал исполнение его поручений. Одно из них касалось завершения строительных работ в веневском физкультурно-оздоровительном комплексе, который считается самым большим в регионе.

Напомним, совсем недавно мы писали о том, что жители районного центра возмущены постоянным затягиванием работ и отсутствием реакции общественников. Сроки сдачи объекта переносились уже не раз – сначала ввести ФОК в эксплуатацию планировалось в конце 2017 года, затем – в феврале 2018-го, а потом открытие перенесли на июль.

И вот после очередной публикации Myslo стало известно, что основные работы наконец завершены – несколько месяцев строителям пришлось потратить на исправление ошибок предыдущего подрядчика.

В рамках еженедельного оперативного совещания у Алексея Дюмина председатель регионального комитета по спорту Дмитрий Яковлев сообщил, что первое массовое мероприятие в веневском ФОКе состоится уже в ближайшую субботу, 11 августа.