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Молодежка «Арсенала» в Щёкино провела мастер-класс для юных футболистов
Фото Алексея Пирязева.

Молодежка «Арсенала» в Щёкино провела мастер-класс для юных футболистов

Игроки тульского клуба провели разминку, а затем и сыграли с ребятами в футбол.

21 ноября игроки молодежной команды «Арсенала» приехали в Щёкино в ФОК детско-юношеской спортивной школы № 1, чтобы провести мастер-класс для юных футболистов. Кстати, такие встречи стали уже традицией — оружейники каждый год приезжают в гости к щёкинцам.

Мастер-класс организован региональным министерством молодежной политики совместно с государственным учреждением «Тульский областной центр молодежи» и ПФК «Арсенал»

Юные спортсмены с самого утра с нетерпением ждали гостей из Тулы! В спортзале буквально яблоку негде было упасть.

На встречу к щёкинским ребятам приехали футболисты Дмитрий Доронин, Джамшед Максумов, Константин Антипов и Никита Мельников.

От клуба спортшколе вручили футболку с автографами тульских футболистов и книгу Евгения Овсянникова «Повесть о настоящем „Арсенале“».

С приветственным словом к участникам мастер-класса обратился глава администрации Щёкинского района Олег Федосов.

Олег Федосов

- Сегодня щёкинским ребятам, нашим юным футболистам, предоставлена уникальная возможность пообщаться с именитыми спортсменами Тульской области — игроками футбольного клуба «Арсенал». Мне хотелось бы выразить слова благодарности организаторам детского спортивного праздника и спортсменам за то, что уже не первый год они предоставляют возможность нашим ребятам не только пообщаться, но и поучиться игре у настоящих профессионалов.

Затем состоялся долгожданный мастер-класс. Юные футболисты разделились на несколько команд: были и «Барселона», и «Реал», и «Ювентус», и, конечно, «Арсенал»!

Молодежка оружейников провела с ребятами разминку и эстафету. Щёкинцы старательно выполняли все задания старших товарищей.

А в конце состоялся долгожданный матч — тульские футболисты сыграли против щёкинских! И туляки... неожиданно проиграли!

Все ребята остались очень довольны таким спортивным мероприятием. Своими эмоциями они поделились с корреспондентом Myslo.

Даниил Моисеев

- Я занимаюсь футболом три года. Мне очень нравится этот вид спорта! Моя любимая команда — «Барселона», игрок — Лионель Месси. Хочу быть на него похожим. А еще я болею за тульский «Арсенал, мне нравится вратарь Владимир Габулов.

Даниил Киселев

- Я болею за мадридский «Реал», а мой кумир — Роналду. В тульском «Арсенале» мне нравится Габулов. Я занимаюсь футболом четыре раза в неделю. Играю на позициях вратаря и нападающего.

Я пришел на мастер-класс, чтобы увидеть игроков «Арсенала», было интересно.

Никита Амелин,

- Знал, что сегодня приедет тульский «Арсенал». Постоянно поддерживаю команду на стадионе, поэтому пришел на мастер-класс. Любимого игрока среди оружейников у меня нет — они все молодцы, хорошо играют.

Алексей Честнов, руководитель департамента по связям со СМИ ПФК «Арсенал», рассказал, почему для клуба важны такие мероприятия.

Алексей Честнов

- Эмоции от мастер-класса остались только положительные и у игроков молодежки и, самое главное, у юных спортсменов. Сами футболисты признаются, что такие встречи показывают, что команда и болельщики — единое целое.

После таких мероприятий к нам обращаются многие учреждения, стараемся порадовать всех своим вниманием. В дальнейшем «Арсенал» будет продолжать проводить подобные акции — дарить ребятам радостные эмоции!

Игрок оружейников Никита Мельников признался, что первый раз принял участие в подобном мастер-классе.

Никита Мельников

- Настроение отличное, поиграли с детишками. Думаю, из них вырастут хорошие футболисты. Мне понравились ребята, все организованные. Думаю, перед игрой с «Тосно» это как раз те эмоции, которые нам нужны!

Перед отъездом гости из Тулы сфотографировались со всеми желающими и раздали автографы.

Галерея
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 1
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 2
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 3
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 4
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 5
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 6
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 7
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 8
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 9
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 10
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 11
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 12
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 13
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 14
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 15
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 16
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 17
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 18
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 19
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 20
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 21
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 22
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 23
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 24
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 25
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 26
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 27
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 28
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 29
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 30
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 31
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 32
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 33
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 34
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 35
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 36
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 37
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 38
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 39
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 40
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 41
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 42
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 43
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 44
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 45
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 46
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 47
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 48
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 49
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 50
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 51
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 52
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 53
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 54
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 55
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 56
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 57
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 58
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 59
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 60
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 61
Мастер-класс молодежки "Арсенала" в Щёкино, Фото: 62
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