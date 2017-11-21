Молодежка «Арсенала» в Щёкино провела мастер-класс для юных футболистов

Фото Алексея Пирязева.

Игроки тульского клуба провели разминку, а затем и сыграли с ребятами в футбол.

21 ноября игроки молодежной команды «Арсенала» приехали в Щёкино в ФОК детско-юношеской спортивной школы № 1, чтобы провести мастер-класс для юных футболистов. Кстати, такие встречи стали уже традицией — оружейники каждый год приезжают в гости к щёкинцам.

Мастер-класс организован региональным министерством молодежной политики совместно с государственным учреждением «Тульский областной центр молодежи» и ПФК «Арсенал»

Юные спортсмены с самого утра с нетерпением ждали гостей из Тулы! В спортзале буквально яблоку негде было упасть.

На встречу к щёкинским ребятам приехали футболисты Дмитрий Доронин, Джамшед Максумов, Константин Антипов и Никита Мельников.

От клуба спортшколе вручили футболку с автографами тульских футболистов и книгу Евгения Овсянникова «Повесть о настоящем „Арсенале“».

С приветственным словом к участникам мастер-класса обратился глава администрации Щёкинского района Олег Федосов.

Олег Федосов - Сегодня щёкинским ребятам, нашим юным футболистам, предоставлена уникальная возможность пообщаться с именитыми спортсменами Тульской области — игроками футбольного клуба «Арсенал». Мне хотелось бы выразить слова благодарности организаторам детского спортивного праздника и спортсменам за то, что уже не первый год они предоставляют возможность нашим ребятам не только пообщаться, но и поучиться игре у настоящих профессионалов.

Затем состоялся долгожданный мастер-класс. Юные футболисты разделились на несколько команд: были и «Барселона», и «Реал», и «Ювентус», и, конечно, «Арсенал»!

Молодежка оружейников провела с ребятами разминку и эстафету. Щёкинцы старательно выполняли все задания старших товарищей.

А в конце состоялся долгожданный матч — тульские футболисты сыграли против щёкинских! И туляки... неожиданно проиграли!

Все ребята остались очень довольны таким спортивным мероприятием. Своими эмоциями они поделились с корреспондентом Myslo.

Даниил Моисеев - Я занимаюсь футболом три года. Мне очень нравится этот вид спорта! Моя любимая команда — «Барселона», игрок — Лионель Месси. Хочу быть на него похожим. А еще я болею за тульский «Арсенал, мне нравится вратарь Владимир Габулов.

Даниил Киселев - Я болею за мадридский «Реал», а мой кумир — Роналду. В тульском «Арсенале» мне нравится Габулов. Я занимаюсь футболом четыре раза в неделю. Играю на позициях вратаря и нападающего. Я пришел на мастер-класс, чтобы увидеть игроков «Арсенала», было интересно.

Никита Амелин, - Знал, что сегодня приедет тульский «Арсенал». Постоянно поддерживаю команду на стадионе, поэтому пришел на мастер-класс. Любимого игрока среди оружейников у меня нет — они все молодцы, хорошо играют.

Алексей Честнов, руководитель департамента по связям со СМИ ПФК «Арсенал», рассказал, почему для клуба важны такие мероприятия.

Алексей Честнов - Эмоции от мастер-класса остались только положительные и у игроков молодежки и, самое главное, у юных спортсменов. Сами футболисты признаются, что такие встречи показывают, что команда и болельщики — единое целое. После таких мероприятий к нам обращаются многие учреждения, стараемся порадовать всех своим вниманием. В дальнейшем «Арсенал» будет продолжать проводить подобные акции — дарить ребятам радостные эмоции!

Игрок оружейников Никита Мельников признался, что первый раз принял участие в подобном мастер-классе.

Никита Мельников - Настроение отличное, поиграли с детишками. Думаю, из них вырастут хорошие футболисты. Мне понравились ребята, все организованные. Думаю, перед игрой с «Тосно» это как раз те эмоции, которые нам нужны!

Перед отъездом гости из Тулы сфотографировались со всеми желающими и раздали автографы.