Погода в Туле 22 ноября: мокрый снег, гололедица и умеренный ветер

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно. Местами умеренный мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм).

Возможно налипание мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.