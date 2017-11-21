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Погода в Туле 22 ноября: мокрый снег, гололедица и умеренный ветер

Погода в Туле 22 ноября: мокрый снег, гололедица и умеренный ветер

Синоптики прогнозируют лёгкие заморозки и низкое атмосферное давление.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно. Местами умеренный мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм). 

Возможно налипание мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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