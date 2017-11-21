Как жителям Тульской области связаться со специалистами ЕДДС
В диспетчерскую службу следует обращаться, чтобы получить помощь по разрешению различных критических ситуаций.
По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы своего муниципального образования жители Тульской области могут получить помощь по разрешению различных критических ситуаций.
Неубранный снег и гололед, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные от снега парковочные карманы и остановочные площадки, протекающие крыши, отсутствие отопления в доме, прорыв водовода или отключение электроснабжения – по этим вопросам жителям региона следует обращаться в ЕДДС.
Для принятия мер по устранению проблемы информация от жителей будет передаваться ответственным организациям и лицам.
|
Город/район
|
ФИО начальника ЕДДС
|
Телефон:
|
Алексин
|
Климов Геннадий Николаевич
|
8(48753) 4-18-49
|
Арсеньевский
|
Шпирьков Александр Иванович
|
8(48733)2-14-10
|
Белевский
|
Извеков Василий Викторович
|
8(48742)4-20-12
|
Богородицкий
|
Черепов Валентин Алексеевич
|
8(48761)2-34-45
|
Веневский
|
Чаплина Татьяна Дмитриевна
|
8(48745)2-39-18
|
Воловский
|
Соловьев Дмитрий Викторович
|
8(48768)2-18-81
|
Донской
|
Янин Андрей Валерьевич
|
8(48746)5-96-06
|
Дубенский
|
Сердитов Владислав Игоревич
|
8(48732)2-12-82
|
Ефремов
|
Веселов Олег Евгеньевич
|
8(48741)6-09-11
|
Заокский
|
Беляцкий Виктор Александрович
|
8(48734)2-81-72
|
Каменский
|
Рустамова Наталья Николаевна
|
8(48744)2-16-58
|
Кимовский
|
Озеринин Андрей Эдуардович
|
8(48735)5-25-70
|
Киреевский
|
Чукаев Александр Сергеевич
|
8(48754)6-11-24
|
Куркинский
|
Гребенкин Андрей Николаевич
|
8(48743)5-12-33
|
Новомосковск
|
Мешков Игорь Николаевич
|
8(48762)3-43-49
|
п. Новогуровский
|
Захарченко Юрий Владимирович
|
8(48753)7-92-17
|
Одоевский
|
Новиков Максим Николаевич
|
8(48736)4-10-52
|
Плавский
|
Дятлова Тамара Владимировна
|
8(48752)2-14-48
|
поселок Славный
|
Назарова Светлана Васильевна
|
8(48733)5-45-65
|
Суворовский
|
Климов Юрий Викторович
|
8(48763)2-48-59
|
Тепло-Огаревский
|
Мушулов Нельсик Савельевич
|
8(48755)2-12-91
|
Тула
|
Князев Сергей Владимирович
|
8(4872)47-20-37
|
Узловский
|
Тщедушин Олег Викторович
|
8(48731)6-36-05
|
Щекинский
|
Давыдов Геннадий Николаевич
|
8(48751)5-66-56
|
Чернский
|
Николаева Светлана Сергеевна
|
8(48756)2-14-30
|
Ясногорский
|
Пожидаев Анатолий Анатольевич
|
8(48766)2-15-62