Как жителям Тульской области связаться со специалистами ЕДДС

В диспетчерскую службу следует обращаться, чтобы получить помощь по разрешению различных критических ситуаций.

По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы своего муниципального образования жители Тульской области могут получить помощь по разрешению различных критических ситуаций.

Неубранный снег и гололед, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные от снега парковочные карманы и остановочные площадки, протекающие крыши, отсутствие отопления в доме, прорыв водовода или отключение электроснабжения – по этим вопросам жителям региона следует обращаться в ЕДДС.

Для принятия мер по устранению проблемы информация от жителей будет передаваться ответственным организациям и лицам.

Телефонный справочник ЕДДС Тульской области