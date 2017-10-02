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Тульские легкоатлеты завоевали 10 медалей на «Шиповке юных»
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты завоевали 10 медалей на «Шиповке юных»

А еще наш спортсмен установил новый рекорд России в метании снаряда!

С 19 по 28 сентября в Сочи на базе сборной России прошли Всероссийские финальные легкоатлетические старты среди школьников «Шиповка юных». Более тысячи юных спортсменов от 10 до 15 лет из 48 регионов России приняли участие в соревнованиях.

Тульскую область представили ребята из школы олимпийского резерва «Легкая атлетика», а также спортсмены из Щёкино, Узловой, Алексина, Болохова, Советска.

В младшей возрастной группе (10−11 лет) туляк Виталий Виноградов завоевал серебряную медаль с результатом 8,52 с. Бронзу здесь взял Евгений Глебов из Щёкино, он же повторил бронзовый успех в прыжках в длину.

Вместе с ними Александр Митяев из Болохова и Даниил Шальнев из Тулы составили победный квартет в эстафете 4×100 м.

Завершила соревнования команда мальчиков на высокой ноте, завоевав золотые медали и Кубок России в командном многоборье.

Наши девочки Эльвира Лейкина, Виктория Журина, Варвара Чернова, Анастасия Клименко тоже отметились первым местом в эстафете 4×100 м.

В возрасте 12−13 лет команда девочек школы олимпийского резерва Тулы в составе Карины Кочетковой, Алёны Зебревой, Александры Владыкиной, Валерии Чуриковой выиграли бронзу не только в эстафетном беге, но и в командном многоборье.

В старшей возрастной категории (14−15 лет) наша эстафетная четверка юношей сумела не только опередить своих конкурентов из Казани и Волгограда, но и показать очень высокий результат.

Туляки Сергей Руденский, Роман Аллахвердян, Яков Никулин, Иван Костриков пронесли эстафетную палочку за 45,94 секунды и завоевали золотые медали.

Отлично выступил Роман Ряховский из Советска в метании снаряда. В третьей заключительной попытке спортсмен не только обеспечил себе первое место, но и установил новый рекорд России — 85 м 99см.

В итоге юные легкоатлеты Тульской области на Всероссийском финале завоевали 10 медалей — пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовых.

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Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 1
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 2
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 3
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 4
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 5
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 6
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 7
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 8
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 9
Тульские спортсмены завоевали 10 медалей на "Шиповке юных", Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 +3
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