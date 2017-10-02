В Туле отметили Международный день пожилых людей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С праздником людей старшего поколения поздравил губернатор Алексей Дюмин.

– В этот день мы отдаём дань уважения всем людям старшего поколения. Нашим родителям, бабушкам, дедушкам и всем, кто на протяжении долгих лет трудился на благо Тульской области и всей России. Кто поднимал нас на ноги, делал всё возможное, чтобы мы росли в мире и спокойствии. Мы опираемся на ваш жизненный опыт, равняемся на примеры вашего мужества, трудолюбия и патриотизма, — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что представители старшего поколения прошли испытания войной. В тяжёлые послевоенные годы восстанавливали страну.

– И сейчас вы остаётесь нравственным ориентиром для молодёжи. Передаёте ей свою мудрость. Глядя на вас, наши ребята учатся быть честными, беречь дружбу, хранить традиции и уважать культуру своей страны, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что многие люди старшего поколения продолжают вносить свой вклад в развитие Тульской области: самые активные и деятельные являются участниками общественных проектов и акций.

– Мы всегда будем благодарны вам за все добрые дела, которые вы делали и продолжаете делать. Проявлять заботу о старших — наш моральный долг. И очень важно, чтобы он не ограничивался лишь сегодняшним праздником. Пусть каждый день рядом с вами будут люди, готовые помочь и поддержать. Надёжное плечо, на которое вы всегда сможете опереться, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил людей старшего поколения за большой труд, любовь к родной земле и стремление делиться опытом и пожелал здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.



Алексей Дюмин вручил региональные награды активистам общественных организаций и заслуженным работникам различных сфер деятельности.



Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.