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Щекинец Сергей Грошков: «Я стал жертвой квартирных аферистов»
На фото Сергей Грошков и его гражданская супруга Юлия с ребенком.

Щекинец Сергей Грошков: «Я стал жертвой квартирных аферистов»

Мужчина рассказал Myslo, как лишился жилья и денег, оформляя сделку в МФЦ.

По словам мужчины, чудесным образом получилось, что продавец квартиры в Туле внезапно перестал понимать, что происходит, и отказался от сделки. Теперь у щекинца ни денег, ни квартиры. При каких обстоятельствах это случилось и о том, что всем покупателям нужно быть начеку, Сергей рассказал редакции Myslo.

– Сам я из Щекино, но решил купить квартиру для своей дочери в Туле, — рассказал Сергей Грошков. — В августе прошлого года мой знакомый А. рассказал мне, что на улице Полюсной (это в Мясново) продается «однушка». Я посмотрел квартиру, на месте был собственник — Геннадий П. Он согласился продать мне жилье за 1 млн 700 тысяч рублей. Со стороны продавца выступал посредник Владимир М., с моей стороны — А. Мы договорились на определенный день встретиться возле здания МФЦ в Туле.


Квартира в Мясново стоила 1 млн 700 тысяч рублей.

Как впоследствии Сергей Грошков рассказал в суде, в условленный день в здании МФЦ он ознакомился с готовым текстом договора купли-продажи. Стороны подписали бумаги, и, со слов Грошкова, он лично передал продавцу Геннадию П. деньги в размере 1 млн 700 тысяч рублей. Продавец написал расписку о получении средств.

– Продавец приехал в компании незнакомых мне людей цыганской национальности, на старенькой «Ауди», — рассказывает Сергей. — Этим людям Геннадий и отдал деньги, которые я дал ему в счет договора. Там же, в МФЦ, Геннадий дал мне ключи от квартиры. Он оставался прописанным в этой «однушке», я счел этот факт несущественным, знал об этом заранее. Тем более что в день сделки Геннадий выписался из квартиры.

Договор передали на регистрацию в МФЦ. Но уже через несколько дней Сергей с удивлением узнал, что продавец приостановил сделку, написав заявление в регистрирующий орган, и расторг договор купли-продажи.

Рассказывает Сергей:

– Как впоследствии мне стало известно, Геннадий сообщил, что в момент сделки был в состоянии абстиненции (похмельный синдром), якобы он давно лечится от алкоголизма, а во время продажи квартиры был после запоя и не понимал, что делает. И якобы, как только протрезвел и одумался, сразу же отказался от сделки! Но и я, и моя гражданская супруга Юля, которая была со мной в МФЦ, видели, что продавец совершенно нормально выглядел, подписывал все необходимые документы, писал расписку о получении денег. Так же спокойно он показывал мне квартиру, когда я только решил ее купить. Никаким запоем там и не пахло! Но самое страшное, что Геннадий сообщил, что якобы не знает, брал ли он у меня деньги и, если брал, то куда их дел, — не в курсе. Это же не копейки, миллион семьсот, как этого можно не заметить и не запомнить?!

В возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве полиция Сергею отказала. Мужчины (покупатель и продавец) подали друг на друга иски в суд: один требовал признать право собственности на жилье за ним, второй требовал отмены сделки.

В судебном заседании продавец квартиры Геннадий П. рассказал свою версию развития событий. Он рассказал, что незадолго до случившегося к нему пришли незнакомые люди, которые его спаивали и предлагали устроиться на работу. Показали трудовой договор, который якобы нужно было подписать в МФЦ. По словам мужчины, уже в МФЦ он понял, что это не трудовой договор, а договор купли-продажи квартиры, поэтому сразу отказался его подписывать. Однако после этого снова начал пить с теми же незнакомцами.

По его словам, он пил несколько дней, пока его снова не привезли в МФЦ. Там он подписал все, что от него хотели, после этого ему передали папку, которую он якобы отдал тем самым незнакомым гражданам. И снова ударился в запой. А когда он попросил отвезти его домой, ему сообщили, что квартиру он продал. Осознав, что наделал, мужчина обратился с заявлением о прекращении регистрационных действий в отношении квартиры.

В суде назначили и провели почерковедческую экспертизу по договору и расписке, написанной рукой продавца. Эксперты сделали вывод, что все записи выполнены именно Геннадием П., но в необычном психо-физиологическом состоянии, возможно, это и был похмельный синдром.

Сергей Грошков:

– В суде допрашивали нарколога, который сказал, что продавец квартиры лечился у него от алкоголизма. Однако лечился он якобы анонимно, поэтому подтвердить документально то, что Геннадий П. действительно алкоголик, он не смог. Провели экспертизу, которая показала, что у продавца квартиры был похмельный синдром, поэтому он не мог осознавать, что делает.

Суд встал на сторону продавца квартиры: жилье осталось за продавцом, Геннадием П.

В полиции дело о мошенничестве так и не возбудили, прислали мужчине официальный ответ, мол, «гражданско-правовые отношения», события преступления нет.

– Как же нет события преступления?! А где же мои деньги? Почему полиция не нашла и не допросила тех, кто был в машине с продавцом жилья? Что это за цыгане, которые привезли продавца на сделку и которым он передал деньги? Где мои деньги?! Я считаю, что это мошенническая схема, меня попросту обманули, а полиция не хочет мне помогать, — возмущается Сергей.

Интересный момент: когда суд запросил у МФЦ видеозаписи с камер наблюдения, чтобы посмотреть на видео, кто и в каком состоянии приходил на сделку, выяснилось, что записи в МФЦ хранятся всего пару месяцев и ничего посмотреть не получится.

На сторону заявителя сейчас встала прокуратура. Работники надзорного ведомства отменили постановление об отказе в возбуждении дела и отправили материал в полицию для дальнейшего разбирательства.

Сергей и его гражданская супруга Юлия надеются, что огласка поможет им докопаться до истины.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:41 +7
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