Перед игрой с «Арсеналом» футболистов «Уфы» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото livesport.ru

Игроки чуть ли не в трусах выбегали из отеля.

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный дал комментарии по поводу звонка с сообщением о бомбе, вынудившим команду спешно покинуть отель перед игрой с . Об этом сообщило издание sports.ru.

«Очень неприятная ситуация. После звонка все футболисты повыбегали из гостиницы — кто в чем одет, кто-то чуть ли не в трусах выбежал. Многие испугались.

Понимаете, иностранцев такие ситуации очень пугают. Если российские футболисты реагируют: „Как это все задолбало!“, то у легионеров совсем другая реакция.

Сейчас угрозу взрыва уже сняли и игрокам разрешили вернуться за вещами. Там в основном бутсы, потому что форма на стадионе. Сейчас команда едет обратно за бутсами.

Получается, что вместо того, чтобы отдыхать, команда катается туда-сюда. Хорошего мало. Сейчас мне позвонили и сказали, что, кроме нашей гостиницы, „заминировали“ еще три торговых центра в Уфе», — сказал сотрудник башкортостанского клуба в интервью sports.ru.

Напомним, сегодня, 24 сентября тульский «Арсенал» на выезде играет с «Уфой». Матч начнется в 16.30.