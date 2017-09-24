19-летняя тулячка штурмует лётное училище

Алина Кравченко стала единственной представительницей Тулы в первом наборе девушек, которых будут обучать профессии пилотов авиации.

В этом году в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова впервые в истории российской армии открыт набор девушек, которых будут обучать профессии пилотов авиации.

Единственная девушка, представляющая наш город, 19-летняя Алина Кравченко, отправилась на встречу мечте — стать военной. Ей предстоит жесткая конкуренция: в курсанты зачислят всего 15 человек, а конкурс — 15 человек на место.

Но Алина уверена в своих силах. Она с детских лет занималась спортом, имеет разряд по спортивной гимнастике (КМС).

Алина призер многих муниципальных, региональных, всероссийских военно-спортивных игр, слетов, конкурсов, соревнований по техническим, туристическим и военно-прикладным видам спорта.

В их числе: Всероссийский молодежный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Cоюз-2015 — Наследники победы», Международный слет детей городов-героев в Мурманске, Финальная военно-спортивная игра «Победа», Межрегиональные соревнования «Школа Безопасности», мероприятия в рамках военно-патриотического движения «Юнармия» и др.

В 2015 году глава администрации города Тулы, Евгений Авилов, наградил Кравченко Алину почетным званием «Юный патриот города-героя Тулы».

Алина имеет золотой знак ГТО.