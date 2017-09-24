24 сентября: «Арсенал» сыграет с «Уфой»

Фото ПФК «Арсенал» (архив).

Матч 11-го тура Чемпионата России по футболу «Уфа»—«Арсенал» состоится в воскресенье, 24 сентября, на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана. Начало встречи в 16.30.

По традиции, Myslo проведет для вас текстовую трансляцию игры, а после матча представит аналитику.

Главным арбитром игры назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне рефери судил три матча с участием оружейников: «Арсенал» — «Терек» (0:0), «Арсенал» — ЦСКА (0:1) и «Енисей» — «Арсенал» (2:1).

Помогать Безбородову будут Алексей Лунев из Новосибирска и Антон Кобзев из Москвы. Резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Инспектор — Сергей Зуев (Москва).

Отметим, что молодежные составы «Уфы» и «Арсенала» сыграют в этот же день (24 сентября), начало матча дублирующих составов в 10.00 по московскому времени.