новости
новости
Регистрация
24 сентября: «Арсенал» сыграет с «Уфой»
Фото ПФК «Арсенал» (архив).

24 сентября: «Арсенал» сыграет с «Уфой»

Начало встречи в 16.30.

Матч 11-го тура Чемпионата России по футболу «Уфа»—«Арсенал» состоится в воскресенье, 24 сентября, на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана. Начало встречи в 16.30.

По традиции, Myslo проведет для вас текстовую трансляцию игры, а после матча представит аналитику.

Главным арбитром игры назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне рефери судил три матча с участием оружейников: «Арсенал» — «Терек» (0:0), «Арсенал» — ЦСКА (0:1) и «Енисей» — «Арсенал» (2:1).

Помогать Безбородову будут Алексей Лунев из Новосибирска и Антон Кобзев из Москвы. Резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Инспектор — Сергей Зуев (Москва).

Отметим, что молодежные составы «Уфы» и «Арсенала» сыграют в этот же день (24 сентября), начало матча дублирующих составов в 10.00 по московскому времени.

Сюжет: Арсенал
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Краснодар»
Спорт
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Краснодар»
22 сентября, в 09:31, 4 771 2
Назначен главный арбитр на матч «Арсенала» с «Уфой»
Спорт
Назначен главный арбитр на матч «Арсенала» с «Уфой»
21 сентября, в 09:21, 61 620 3
Аналитика: «Арсенал» в Тамбове – что это было?
Спорт
Аналитика: «Арсенал» в Тамбове – что это было?
20 сентября, в 21:10, 39 3040 3
«Арсенал» вылетел из Кубка России
Спорт
«Арсенал» вылетел из Кубка России
20 сентября, в 16:56, 99 2060 5
Все новости сюжета
сегодня, в 12:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Арсенал-Уфа
Место
УфаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Проект: Каким будет новое здание тульского зооэкзотариума
Проект: Каким будет новое здание тульского зооэкзотариума
В Туле закрыли сезон автослалома
В Туле закрыли сезон автослалома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.