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Прокуратура уличила Алексинский химкомбинат в загрязнении воздуха

Прокуратура уличила Алексинский химкомбинат в загрязнении воздуха

Тульская природоохранная прокуратура проверила исполнения законодательства об охране окружающей среды ФКП «Алексинский химический комбинат».

В ходе проверки специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Тульской области проведен отбор проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также отобраны пробы сточной воды, сбрасываемой предприятием в водные объекты. Выявлены нарушения природоохранного законодательства.

На территории предприятия обнаружено несанкционированное складирование отработанных емкостей из-под лакокрасочных материалов, растворителей.

В отношении начальника службы промышленной безопасности ФКП «АХК» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления), которое направлено для рассмотрения в Управления Росприроднадзора по Тульской области.

Генеральному директору внесено представление.

сегодня, в 15:00 +3
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