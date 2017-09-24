Прокуратура уличила Алексинский химкомбинат в загрязнении воздуха

В ходе проверки специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Тульской области проведен отбор проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также отобраны пробы сточной воды, сбрасываемой предприятием в водные объекты. Выявлены нарушения природоохранного законодательства.

На территории предприятия обнаружено несанкционированное складирование отработанных емкостей из-под лакокрасочных материалов, растворителей.

В отношении начальника службы промышленной безопасности ФКП «АХК» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления), которое направлено для рассмотрения в Управления Росприроднадзора по Тульской области.

Генеральному директору внесено представление.