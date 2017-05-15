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Билеты на матч «Арсенал» – «Спартак» будут продавать по паспортам с тульской пропиской
Фото из архива Myslo.

Билеты на матч «Арсенал» – «Спартак» будут продавать по паспортам с тульской пропиской

Игра состоится 21 мая в 15.00.

Сегодня, 15 мая, стартовала продажа билетов на матч 30-го тура чемпионата России. Матч состоится в воскресенье, 21 мая, в 15.00.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 15-16 мая: с 09.00 до 20.00,
  • 17 мая, в день матча «Арсенал» – «Амкар», билеты на игру со «Спартаком» продаваться не будут!
  • 18-19 мая: с 13.00 до 19.00,
  • 20 мая: с 12.00 до 18.00.

 В связи со зрительским ажиотажем и возможными спекуляциями принято решение продавать билеты по паспортам с тульской пропиской (Тула и область).

Обращаем внимание, что в одни руки можно приобрести не более двух билетов.

Вход активных болельщиков («Сектор Север») на фанатские секторы (1-3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор можно только в официальном клубном магазине ПФК «Арсенал в кремле (ул. Менделеевская, 2, торговые ряды, место № 23). Режим работы магазина: пн.-вс. с 10.00 до 19.00. Контактный телефон – 8-903-659-09-40.

Гостевая квота будет передана в ФК «Спартак». Билеты на гостевую (южную) трибуну в кассах Центрального стадиона «Арсенал» реализовываться не будут.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872)-57-04-42.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 −3
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