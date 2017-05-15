В Тульской области заработала горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ

О работе горячей линии в период проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» рассказало управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает о проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В период с 10 по 19 мая будет работать горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе формированию навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью.

Также напомним, что 19 и 27 мая можно будет бесплатно пройти экспресс-тест на инфекцию.

Номера телефонов, по которым можно задать вопросы:

В городе Туле и Киреевском районе: 37-33-25, 37-07-06, 37-31-94, 22-37-56, 22-36-01;

В Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

В Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6-54-56;

В городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6-45-81, 6-50-70;

В Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4-16-10, 8 (48763) 2-48-96;

В Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48755) 22-0-66.

Также эти вопросы можно задать специалистам в онлайн-режиме, по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.ru.

Цель мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания, а также объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблеме ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирование навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.