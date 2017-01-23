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«Арсенал» сыграет с командой из Ташкента
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» сыграет с командой из Ташкента

Определился восьмой спарринг-партнер канониров на сборах в Турции.

Напомним, тульский «Арсенал» готовится к весенней части РФПЛ в Турции. Ранее были озвучены семь из восьми спарринг-партнеров команды. Теперь стало известно, что 18 февраля канониры сыграют контрольный матч против ташкентского «Пахтакора». Команда из столицы Узбекистана пользовалась авторитетом в Высшей лиге чемпионата СССР. В современной истории ташкентцы 11 раз становились победителями национального чемпионата и столько же раз — обладателями Кубка.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», 23 января туляки завершат первый сбор в Белеке матчем с «Шахтером» из Караганды.

Прямую трансляцию встречи смотрите на канале «Арсенал-ТВ» на YouTube и телеканале «Первый Тульский». Начало в 16.45 по московскому времени.

Свой второй сбор туляки проведут с 28 января по 10 февраля. 1 февраля оружейники встретятся со словенским «Марибором», 5 февраля сыграют с боснийским «Радником», а завершится сбор 9 февраля матчем с клубом из Молдавии «Милсами».

Заключительный сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата «Арсенал» начнет 14 февраля, а закончится он 26 февраля. 21 февраля канониры сыграют с чемпионом Казахстана — «Астаной», 25 февраля — с тбилисским «Динамо». 

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:02 +1
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