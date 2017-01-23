19-летнему парню, «заминировавшему» «Гостиный двор», избрана мера пресечения

21 января в 20.20 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в ТЦ «Гостиный двор», что на улице Советской, заложена взрывчатка. Полицейские эвакуировали всех посетителей центра за пределы здания. Специалисты-кинологи со служебными собаками обследовали подземные парковки, вестибюли, подсобные и торговые помещения. В итоге никаких опасных предметов обнаружено не было.

«Шутником» оказался 19-летний житель Болохово Киреевского района. Он был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ — з аведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Парню избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Отметим, что максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до трёх лет.