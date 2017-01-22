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Матч между «Арсеналом» и «Шахтёром» начнется на 45 минут раньше

Матч между «Арсеналом» и «Шахтёром» начнется на 45 минут раньше

Контрольный матч между тульским «Арсеналом» и казахстанским «Шахтёром» начнется на 45 минут раньше назначенного времени – в 16.45.

В рамках зимних сборов, которые тульский «Арсенал» проводит в Белеке (Турция), сегодня, 23 января, пройдет товарищеский контрольный матч между тульским «Арсеналом» и казахстанским «Шахтёром» из Караганды.

Изначально игра была назначена на 17.30 по Москве, но позднее стало известно, что она начнётся на 45 минут раньше.

Новое время начала поединка — 16.45 по Москве. Прямую трансляцию проведут «Арсенал-ТВ» и телеканал «Первый Тульский».

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:25 0
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