В Тульской области стартовала кампания по выдвижению кандидатов на выборы губернатора

В нашем регионе стартовала кампания по выдвижению кандидатов на пост главы региона. Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Тульской области, сроки выдвижения кандидатов — с 5 июля по 4 августа. Кандидаты обязаны предоставить документы для регистрации с 4 по 9 августа.

Как пояснили «Интерфаксу» в облизбиркоме, впервые предусмотрена возможность сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов с использованием единого портала «Госуслуги». При этом их должно быть не более 25% от общего необходимого количества подписей.

Необходимое количество подписей избирателей для регистрации кандидата — «самовыдвиженца» должно быть 2% от числа зарегистрированных избирателей (минимум 23 363).

По-прежнему действует «муниципальный фильтр». В соответствии с ним кандидату на пост губернатора нужно заручиться поддержкой не менее 71 депутата местных представительных органов власти. В том числе — не менее 32 депутатов представительных органов как минимум в 20 муниципальных районах и городских округах.

Напомним, выборы нового главы региона будут проходить 17 -19 сентября.